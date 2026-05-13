Sốc với giá trứng gà siêu rẻ chỉ '30.000 ngàn đồng 3 chục'

Tại TP.HCM, từ đầu năm đến nay, ở các chợ truyền thống giá trứng gà duy trì mức thấp, phổ biến 20.000 - 25.000 đồng/chục. Một số thời điểm giảm chỉ còn từ 15.000 - 20.000 đồng/chục. Đáng chú ý, gần đây, giá tiếp tục giảm khi nhiều xe bán hàng rong chỉ còn 30.000 đồng/3 chục, mức thấp chưa từng thấy, khiến người chăn nuôi lỗ nặng.

Giá trứng gà siêu rẻ "30 hột (quả) 30.000 đồng" ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food), cho biết giá trứng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước vì hoạt động xuất khẩu qua Campuchia bị đình trệ, nguồn cung dư thừa "dội" ngược lại thị trường nội địa. Thêm vào đó, sau tết thường là mùa thấp điểm tiêu thụ trứng. Sự xuất hiện đồng thời 2 yếu tố này khiến giá trứng giảm sâu. Tuy nhiên, các sản phẩm siêu rẻ trên thị trường là hàng trong kho lạnh của một số công ty lớn không kịp tiêu thụ và xuất khẩu. Khi tung ra thị trường số lượng lớn càng khiến thị trường lao dốc.

Ông Thiện cho biết thêm, sau thời gian dài gặp khó khăn về đầu ra, khoảng 2 tuần nay, thị trường bắt đầu khởi sắc trở lại và giá trứng tăng nhẹ khoảng 10 - 15% so với trước, tương đương 100 - 200 đồng/quả, tùy loại. Vì gần đây, hoạt động xuất khẩu qua biên giới Campuchia bắt đầu được nối lại, nhưng số lượng vẫn còn ít.

Tại miền Đông, người chăn nuôi đang gặp khó khăn khi giá trứng gà và gà thịt đứng ở mức thấp. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết: Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng giá bán trứng cũng như gà thịt giảm mạnh khiến người nuôi lỗ nặng. Cụ thể, giá trứng size loại 1 mới đầu tháng 5 tăng 100 đồng lên 1.500 - 1.600 đồng/quả; trứng loại này thì tỷ lệ chỉ có 20%, còn lại 80% là loại 2 - 3 vẫn giữ giá chỉ 1.200 - 1.400 đồng/quả. "Do giá thức ăn chăn nuôi năm nay tăng nên giá trứng tăng lên bằng mức như năm ngoái 1.800 đồng/quả thì mới đủ bù đắp chi phí", ông Ngọc nhận định.

Bên cạnh giá trứng, giá gà thịt cũng giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 25.000 - 27.000 đồng/kg; thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 30 - 40%, tương đương khoảng 10.000 đồng/ký.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá gà và trứng giảm sâu kéo dài do cung vượt cầu vì xuất khẩu không ổn định. Hiện tại, hoạt động xuất khẩu qua Campuchia vẫn theo đường tiểu ngạch. Thời gian gần đây, nước này tăng cường quản lý các hoạt động vui chơi giải trí dọc biên giới khiến nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Trong khi đó, ngành chăn nuôi gia cầm có đặc tính là thời gian chăn nuôi ngắn, có thể tăng đàn rất nhanh. Những năm trước, Campuchia tăng nhập khiến giá các mặt hàng này tăng cao nên tổng đàn gia cầm cũng tăng theo và hệ quả hiện nay là dư cung dẫn đến thua lỗ.