Giá heo hơi hôm nay 20.5.2026: Giảm nhiệt nhiều nơi

Sáng nay 20.5, thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số địa phương, trong đó TP. Hà Nội và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang được mua bán với giá 67.000 - 69.000 đồng/kg. Hưng Yên đang là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg, trong khi đó mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi giữ xu hướng ổn định và đi ngang trong sáng nay, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng đang thu mua heo hơi với giá 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà giữ mức giao dịch 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại TP.HCM, xuống còn 69.000 đồng/kg. Như vậy, khu vực này hiện chỉ còn TP. Đồng Nai có giá heo hơi đạt 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Khảo sát cho thấy heo hơi tại khu vực miền Nam đang có giá bán trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang trong giai đoạn giảm nhẹ và duy trì ổn định trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Thị trường đang bước vào mùa hè, nhu cầu tiêu thụ của các bếp ăn tập thể sẽ giảm xuống.

Ở góc độ quản lý ngành, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) cho biết tỷ lệ chăn nuôi theo hình thức trang trại công nghiệp hiện nay của cả nước đã đạt từ 55 - 56% đối với gia súc và khoảng 56 - 58% đối với gia cầm. Sự chuyển dịch này là nhân tố quan trọng giúp nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng kiểm soát dịch bệnh cũng như an toàn thực phẩm trong thời gian tới.