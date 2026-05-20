Ngành chăn nuôi hướng đến mục tiêu xuất khẩu tỉ USD

Ngày 20.5, tại TP.HCM khai mạc triển lãm ILDEX Vietnam 2026 chuyên ngành nông nghiệp - thực phẩm. Ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi không ngừng tiến bộ và phát triển. Đáng chú ý, Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi với giá trị ngày càng cao. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt trên 62 triệu USD, tăng 2,1 lần; xuất khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 73,5 triệu USD, tăng 16,5%. Với đà tăng trưởng hiện tại, ước tính cả năm 2026 xuất khẩu chăn nuôi có thể đạt từ 650 - 700 triệu USD và hướng tới cột mốc 1 tỉ USD trong những năm tiếp theo.



Ông Tiến khuyến nghị, để đạt được những kết quả tốt đẹp này, trong những năm qua ngành chăn nuôi đã không ngừng chuyển đổi từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại lớn. Từ chăn nuôi truyền thống chuyển sang hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trong những năm tới, ngành chăn nuôi Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh cho ngành và mang lại lợi ích thiết thực với người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

Bà Panadda Kongma, Phó chủ tịch của VNU Asia Pacific, đồng tổ chức ILDEX Vietnam nhận định: Trong 10 năm qua, Việt Nam đã khẳng định vị thế là trung tâm chiến lược của ngành nông nghiệp - thực phẩm tại Đông Nam Á. Trong sự phát triển đó, ILDEX Vietnam đã có những đóng góp thiết thực, trở thành nền tảng kết nối kinh doanh quốc tế uy tín, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, quan hệ đối tác và hợp tác ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp toàn cầu với địa phương để thúc đẩy một ngành nông nghiệp và thực phẩm thông minh hơn và bền vững hơn.

Cụ thể, trong sự kiện lần thứ 10 này có hơn 230 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, khu vực có nền công nghiệp chăn nuôi phát triển mạnh như: Trung Quốc, Bắc Mỹ, EU và Hàn Quốc. Sự tham gia của các cường quốc trong lĩnh vực này cũng cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế vào thị trường nông nghiệp - thực phẩm đầy tiềm năng và năng động của Việt Nam.