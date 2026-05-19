Doanh nghiệp Ấn Độ mang gạo, bắp, lúa mì… sang Việt Nam chào hàng

Tại hội thảo "Nông nghiệp - Thực phẩm lần thứ 2" - Asia Agri Food International 2026", ngày 19.5 ở TP.HCM, các doanh nghiệp Ấn Độ đã giới thiệu nhiều loại gạo và các loại nông sản khác là thế mạnh của nước này. Ông Mahesh Chand Giri, quyền Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, nhấn mạnh: Việt Nam và Ấn Độ cùng là những quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực nông sản, có thể kết hợp cùng nhau để xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, hiệu quả và có khả năng phục hồi cao hơn.

Các doanh nghiệp Ấn Độ mang gạo và nhiều nông sản khác sang Việt Nam mời gọi hợp tác ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo ông Mahesh Chand Giri, Việt Nam là một trong những nền kinh tế và nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, Ấn Độ có cung cấp lớn các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa thực phẩm trên toàn cầu. Bằng cách kết hợp năng lực sản xuất của 2 nước, có thể cùng nhau xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, hiệu quả và có khả năng phục hồi cao hơn cho cả khu vực và châu lục.

Điều này cũng phù hợp với định hướng và là tầm nhìn của lãnh đạo hai nước, đặc biệt là mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỉ USD vào năm 2030. "Sự kiện hôm nay cung cấp một diễn đàn tuyệt vời để các doanh nghiệp và các bên liên quan từ cả hai nước đóng góp có ý nghĩa vào việc đạt được mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi này", vị này nói.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 2025 đạt trên 16 tỉ USD, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam trên 6 tỉ USD; ngược lại Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ trên 10 tỉ USD. Tại sự kiện lần này, các doanh nghiệp Ấn Độ đã mang đến Việt Nam nhiều cơ hội hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực nông sản với các mặt hàng: gạo, bắp, đậu nành, lúa mì, điều, thức ăn chăn nuôi… Ngoài việc kết nối giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp Ấn Độ còn mong muốn hợp tác đầu tư để cùng nhau xuất khẩu sang thị trường thứ 3.

Ông Jayprakash Shriram Mishra, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tin tưởng doanh nghiệp 2 nước có thể cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm bền vững ẢNH: INCHAM

Ông Jayprakash Shriram Mishra, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, vấn đề an ninh lương thực, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và hợp tác nông nghiệp ngày càng trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia. Hội thảo hôm nay sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư và góp phần tăng cường liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và chuyên gia cùng trao đổi xu hướng thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thương mại nông sản, chế biến thực phẩm, logistics, chuỗi cung ứng và đổi mới công nghệ.