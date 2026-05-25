Giá heo hơi hôm nay 25.5.2026: Chững lại sau biến động

Giá thịt heo trong nước vẫn cao so với các nước xung quanh ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi đầu tuần dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, Hưng Yên dẫn đầu khu vực với giá 70.000 đồng/kg, tiếp đến là TP. Hà Nội và Hải Phòng cùng đạt 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại cùng giữ giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung ghi nhận xu hướng tăng khá rõ tại nhiều địa phương. Sau một vài lần điều chỉnh lên xuống, giá heo hơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Gia Lai và Khánh Hoà cũng nhích thêm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Hiện tại heo hơi ở khu vực này đang được giao dịch từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được ghi nhận ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng. Các địa phương khác gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg trong khi Khánh Hoà hiện là địa phương có giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg, thấp hơn so với mức 68.000 - 71.000 đồng/kg ghi nhận vào cuối tuần trước. Cụ thể, Đồng Nai đang có giá heo cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg. TP.HCM ghi nhận giá thịt heo ở mức 69.000 đồng/kg trong khi các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ đang cùng giao dịch tại mốc 68.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau là hai địa phương có giá heo thấp nhất khu vực, mua bán ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau nhiều lần biến động, giá heo hơi tại các địa phương đã được điều chỉnh đáng kể trong tuần vừa qua. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Theo dự báo của các chuyên gia, với tình hình hiện tại, sẽ có nhiều chuyển biến tiếp tục xảy ra trên thị trường trong tuần tới khi bước vào mùa mưa và mùa nghỉ hè.

Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo cũng tương đối ổn định. Tại một số siêu thị, giá thịt nạc đùi heo đang ở mức 110.320 đồng/kg, thịt heo xay: 141.901 đồng/kg, chân giò rút xương: 159.901 đồng/kg, nạc vai heo 168.900 đồng/kg; thịt ba rọi: 199.901 đồng/kg, nạc dăm heo: 204.900 đồng/kg.