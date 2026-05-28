Giá heo hơi hôm nay 28.5.2026: Giảm vì nắng nóng

Chí Nhân
28/05/2026 08:17 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Nam giảm nhanh vì sức tiêu thụ chậm.

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm đến 2.000 đồng ở Hà Nội, Bắc Ninh xuống 67.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng tiếp tục xuất hiện ở Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên còn 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Nắng nóng kéo dài khiến sức tiêu thụ thịt giảm, giá heo hơi giảm theo

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cũng giảm 1.000 đồng còn 67.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ mức 68.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi giảm nhanh, đặc biệt tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM ghi nhận mức giảm tới 2.000 đồng/kg xuống 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long giảm 1.000 đồng còn 67.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau.

Theo các chuyên gia, giá heo hơi bất ngờ hạ nhiệt vì nắng nóng cực đoan kéo dài khắp cả nước. Khi nắng nóng, nhiều người hạn chế vận động và thường uống nước để giải nhiệt cho cơ thể, một cách tự nhiên cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi lười ăn uống. Vì vậy, sức tiêu thụ thịt và thực phẩm nói chung đều giảm. Bên cạnh đó, các bếp ăn tập thể như trường học cũng chuẩn bị vào hè nên sức tiêu thụ giảm.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống 76.000 - 83.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, sức tiêu thụ cũng chậm khiến giá thịt giảm nhẹ, như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 146.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27.5.2026: Vì sao hạ nhiệt?

Giá heo hơi đồng loạt giảm giá trên cả nước, đưa mức giao dịch bình quân ở cả 3 miền lùi về 67.700 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang có nhiều lựa chọn thực phẩm giá rẻ khác buộc thịt heo phải điều chỉnh theo nhu cầu.

