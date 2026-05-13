Một nhà nghỉ ở đảo Bé, đặc khu Lý Sơn cháy ngùn ngụt giữa đêm

Hải Phong
13/05/2026 22:48 GMT+7

Trong đêm, một nhà nghỉ ở đảo Bé (thuộc đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) bất ngờ cháy lớn, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Tối 13.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại một nhà nghỉ ở đảo Bé. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, nhà nghỉ M.V ở đảo Bé, thuộc đặc khu Lý Sơn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng lập tức triển khai các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh, ngọn lửa quá lớn nên không thể cứu được tài sản bên trong.

Vụ cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ nhà nghỉ cùng nhiều vật dụng, tài sản. Rất may thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

