Làm đẹp từ biển đảo đến di tích ở đặc khu Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
22/03/2026 14:56 GMT+7

Thanh niên Quảng Ngãi đồng loạt ra quân "Ngày chủ nhật xanh", tổ chức dọn rác tại điểm du lịch ở đặc khu Lý Sơn và các di tích, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Sáng 22.3, thanh niên tại đặc khu Lý Sơn và xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) đã đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh". Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên và người dân đối với biển đảo, di tích lịch sử.

Đặc khu Lý Sơn ra quân Ngày chủ nhật xanh làm đẹp từ biển đảo đến di tích- Ảnh 1.

Gần 100 đoàn viên, thanh niên đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) ra quân dọn rác tại điểm du lịch cổng Tò Vò

ẢNH: MAI BÌNH

Theo anh Lê Mai Bình, Bí thư Đoàn đặc khu Lý Sơn, đây là dịp để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng hình ảnh địa phương xanh - sạch - đẹp.

Tại Lý Sơn, gần 100 đoàn viên, thanh niên đến từ các Chi đoàn trực thuộc đã có mặt từ sớm tại khu vực từ cổng Tò Vò đến chùa Đục (thôn Tây An Vĩnh) để tham gia thu gom rác thải. 

Các bạn trẻ chia thành từng nhóm, tiến hành dọn dẹp rác sinh hoạt, rác thải nhựa dọc bãi biển, góp phần trả lại vẻ mỹ quan cho một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của đảo.

Đặc khu Lý Sơn ra quân Ngày chủ nhật xanh làm đẹp từ biển đảo đến di tích- Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang dọn rác thải nhựa trên bãi biển

ẢNH: MAI BÌNH

Hoạt động diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng không kém phần hào hứng. Dưới cái nắng nhẹ đầu ngày, những chiếc áo xanh tình nguyện nổi bật giữa bãi biển, cần mẫn thu gom từng túi rác, từng mảnh nhựa nhỏ. Những hành động giản dị ấy đã tạo nên hình ảnh đẹp, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với môi trường sống.

Nâng cao ý thức người dân và du khách

Anh Dương Tấn Thành, Bí thư Chi đoàn thôn Tây An Hải, chia sẻ việc ra quân dọn vệ sinh tại khu vực Cổng Tò Vò, chùa Đục không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn mang ý nghĩa nâng cao ý thức của người dân và du khách.

"Chúng tôi mong muốn đảo Lý Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Thông qua hoạt động này, mỗi người sẽ ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, đặc biệt là tại các điểm du lịch", anh Thành nói.

Đặc khu Lý Sơn ra quân Ngày chủ nhật xanh làm đẹp từ biển đảo đến di tích- Ảnh 3.

Ra quân dọn vệ sinh tại khu vực Cổng Tò Vò, chùa Đục không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn mang ý nghĩa nâng cao ý thức của người dân và du khách

ẢNH: MAI BÌNH

Cũng trong sáng nay, Đoàn xã An Phú phối hợp Chi đoàn đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ ra quân dọn dẹp khu vực di tích thắng cảnh Núi Giàng và miếu Linh Sơn.

Tại đây, hơn 50 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ bộ đội biên phòng đã cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm trong khuôn viên di tích.

Đặc khu Lý Sơn ra quân Ngày chủ nhật xanh làm đẹp từ biển đảo đến di tích- Ảnh 4.

Đoàn xã An Phú phối hợp Chi đoàn đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ ra quân dọn dẹp khu vực di tích thắng cảnh Núi Giàng và miếu Linh Sơn

ẢNH: BÉ HUYỀN

Chị Nguyễn Thị Bé Huyền, Bí thư Đoàn xã An Phú, cho biết đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình Tháng Thanh niên năm 2026. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường tại địa phương.

"Hoạt động cũng là dịp để tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn xã An Phú và Chi đoàn đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững", chị Huyền nhấn mạnh.

Đặc khu Lý Sơn ra quân Ngày chủ nhật xanh làm đẹp từ biển đảo đến di tích- Ảnh 5.

Donj dẹp vệ sinh tại di tích thắng cảnh Núi Giàng (xã An Phú, Quảng Ngãi)

ẢNH: BÉ HUYỀN

"Ngày chủ nhật xanh" không còn là hoạt động mang tính phong trào đơn lẻ mà đã dần trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống của đoàn viên, thanh niên. Thông qua những việc làm cụ thể như thu gom rác thải, cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, tuổi trẻ đang góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về lối sống xanh, thân thiện với thiên nhiên.

Đặc biệt, tại những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch như Lý Sơn, việc giữ gìn môi trường càng trở nên cấp thiết. Những bãi biển sạch đẹp, không rác thải không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mà còn tạo ấn tượng tốt đối với du khách trong và ngoài nước.

