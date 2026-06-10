Thức trắng đêm ôn bài, sợ ngủ quên: Những nỗi lo của thí sinh trước giờ G

Thức trắng đêm vì lo

Tại điểm thi Trường THCS Ngô Quyền (Q.Tân Bình cũ, TP.HCM), không khí làm thủ tục dự thi diễn ra khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đằng sau đó là tâm trạng hồi hộp của không ít thí sinh trước kỳ thi được xem là cột mốc quan trọng sau 12 năm đèn sách.

Trò chuyện với chúng tôi, Trần Bảo Minh Châu, học sinh Trường THPT Thanh Bình, cho biết đã thức gần như suốt đêm trước ngày làm thủ tục dự thi.

“Một phần vì lo lắng nên em không ngủ được, một phần cũng muốn tận dụng thời gian cuối để ôn lại kiến thức”, Minh Châu chia sẻ.

Chiều 10.6, thí sinh đến điểm thi lắng nghe phổ biến quy chế thi ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nữ sinh cho biết hiện đặt nguyện vọng vào Trường ĐH Mở TP.HCM. Do ngành học yêu thích có điểm chuẩn khá cao nên em không tránh khỏi áp lực. “Điều em lo nhất lúc này là môn tiếng Anh vì đó không phải môn thế mạnh của em”, Minh Châu nói.

Đó cũng là tâm trạng hiện tại của Bùi Thị Thùy Dương, học sinh Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng. Nữ sinh cho biết càng gần ngày thi càng khó ngủ vì suy nghĩ quá nhiều.

“Em đặt nguyện vọng 1 vào ngành ngôn ngữ Anh nên cũng khá áp lực. Tối qua em gần như thức trắng đêm vì lo mình sẽ làm bài không tốt. Hiện tại em cũng đang rất hồi hộp”, Dương tâm sự.

Không ít thí sinh chia sẻ rằng càng gần ngày thi càng cảm thấy lo lắng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Đào Thị Anh Thư, học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Tân Bình, cho biết tối qua chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng. "Một phần em lo lắng, phần khác muốn tranh thủ học thêm nên ngủ rất ít. Em hy vọng mình sẽ đạt kết quả tốt để đậu vào ngành sư phạm mà em yêu thích”, Anh Thư chia sẻ.

Sợ... ngủ quên

Bên cạnh áp lực điểm số hay nguyện vọng đại học, nhiều thí sinh lại mang những nỗi lo rất đời thường trước ngày bước vào phòng thi.

Nguyễn Hà Linh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, cho biết điều khiến em thấp thỏm nhất lúc này là sợ ngủ quên vào sáng mai.

"Bình thường em tự hẹn báo thức để dậy đi học nên cũng hơi lo. Chắc tối nay em sẽ nhờ ba mẹ sáng mai gọi dậy sớm để yên tâm hơn”, Hà Linh cười nói.

Nữ sinh cho biết hiện vẫn khá hồi hộp trước ngày thi và dự định sau khi biết điểm thi mới cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Ghi nhận tại điểm thi cho thấy, bên cạnh những nỗi lo về môn thi, điểm số hay ngành học tương lai, điều mà nhiều thí sinh đang đối mặt nhất là áp lực tâm lý trước một kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bước vào kỳ thi với tâm trạng căng thẳng. Nguyễn Hoàng Gia Minh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, lại giữ cho mình sự thoải mái.

“Em đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM nên điều em áp lực nhất là kỳ thi năng khiếu sắp tới. Còn kỳ thi tốt nghiệp THPT em thấy khá bình thường, không quá lo lắng nên hiện tại tinh thần của em khá thoải mái”, Gia Minh chia sẻ.

