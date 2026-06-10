Cơn mưa xối xả ngày làm thủ tục thi, hình ảnh khiến nhiều người xúc động

Các tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh ẢNH: THANH NAM

Áo xanh giúp thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay, khi các thí sinh đến điểm thi Trường THPT Thanh Đa (P.Bình Thạnh, TP.HCM) để làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2026, bầu trời bất ngờ chuyển đen kịt rồi nhanh chóng trút xuống cơn mưa lớn. Thật nhanh chóng, hàng chục tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi chia nhau hỗ trợ thí sinh, phụ huynh.

Người cầm dù đứng dọc lối ra để che mưa cho thí sinh, người hỗ trợ điều tiết giao thông, người hướng dẫn phụ huynh tránh tập trung đông trước cổng trường...

"Em không mang theo áo mưa vì nghĩ trời nắng cả ngày. Lúc gần đến cổng trường thì mưa như trút nước. May có các anh chị tình nguyện viên chạy tới che dù nên em không bị ướt", Nguyễn Minh Anh, thí sinh thi tại điểm thi này chia sẻ.

Tình nguyện viên đội mưa tiếp sức cho thí sinh giữa cơn mưa xối xả ẢNH: THANH NAM

Trong cơn mưa kéo dài gần một giờ đồng hồ, bộ đồng phục xanh của nhiều tình nguyện viên gần như ướt sũng. Dù vậy, không ai rời vị trí khỏi đội hình.

Trần Thị Hồng Thắm, sinh viên năm 2, Trường Học viện Cán bộ TP.HCM, điểm trưởng đội hình tiếp sức mùa thi tại đây, cho biết các thành viên đã chuẩn bị sẵn hàng chục cây dù, áo mưa để đề phòng thời tiết thất thường.

"Khi mưa bắt đầu lớn, cả đội chia nhau đứng ở các vị trí khác nhau. Bạn nào có dù, có áo mưa thì che cho thí sinh, bạn nào không có dù thì hỗ trợ điều tiết người ra vào. Chúng em ướt cũng được, miễn các thí sinh không ướt", Thắm nói.

Cũng theo Thắm: "Thấy nhiều thí sinh tay cầm giấy tờ, ba lô, nếu chạy dưới mưa dễ làm ướt hết đồ đạc. Chúng em chỉ muốn tiếp sức cho thí sinh hết mình. Chúng em cũng luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ như nắng nóng gay gắt hay mưa lớn trong những ngày thi tới".

Che mưa cho thí sinh ẢNH: THANH NAM

Lòng nhân ái và tinh thần tình nguyện

Những hành động ấy đã khiến không ít phụ huynh xúc động. Chị Trần Thị Hương, phụ huynh học sinh, ngụ ở 98/15 Ung Văn Khiêm (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cho biết chị rất ấn tượng khi thấy các bạn trẻ bất chấp trời mưa xối xả để làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT.

"Con tôi vừa đến cổng trường là có bạn tình nguyện viên chạy tới che dù. Nhìn các bạn ướt hết quần áo mà vẫn cười rất tươi, tôi thật sự cảm động. Đây là hình ảnh rất đẹp", chị Hương nói.



Hỗ trợ phụ huynh và thí sinh giữa cơn mưa bất chợt ẢNH: THANH NAM

Theo anh Đặng Đình Hai, phụ huynh học sinh, ngụ ở 247 Đinh Bộ Lĩnh (P.Bình Thạnh, TP.HCM), có thể những cơn mưa lại xuất hiện trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thì hành trình tiếp sức mùa thi của các tình nguyện viên chắc chắn sẽ còn thêm nhiều vất vả.

"Thế nhưng, chính sự nhiệt huyết của các tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi đã góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ. Với tôi, giữa cơn mưa xối xả của một buổi chiều mùa thi, những chiếc dù nghiêng mình che cho thí sinh không chỉ giúp các em tránh ướt mà còn trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần tình nguyện. Một hình ảnh giản dị nhưng đủ để làm ấm lòng nhiều người giữa nhịp sống hối hả của thành phố", anh Hai nói.

Một số hình ảnh tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh trong ngày làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: THANH NAM



