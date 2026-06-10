Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 10.6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Tại điểm thi, thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào hai ngày thi chính thức 11 - 12.6.

Dưới cơn mưa chiều, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, trong khi các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ các em vào trường làm thủ tục dự thi ẢNH: NHẬT THỊNH

Cơn mưa lớn bất chợt xuất hiện ngay đầu buổi làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, khiến nhiều thí sinh và phụ huynh bất ngờ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước cơn mưa lớn bất chợt, các tình nguyện viên phát áo mưa, che ô và hỗ trợ thí sinh vào điểm thi, giúp các em hạn chế bị ướt, đảm bảo sức khỏe trước ngày thi chính thức ẢNH: NHẬT THỊNH

Thí sinh đến điểm thi Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình) để làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhiều thí sinh rạng rỡ tại điểm thi Trường THCS Hoàng Hoa Thám trong ngày làm thủ tục dự thi ẢNH: ĐỘC LẬP

Năm nay, TP.HCM có số thí sinh đông nhất cả nước với 142.899 người sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi ẢNH: ĐỘC LẬP

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ GD-ĐT huy động khoảng 6.000 cán bộ của các cơ sở ĐH để tham gia khâu kiểm tra, giúp giám sát an ninh, an toàn của kỳ thi theo quy chế ẢNH: ĐỘC LẬP

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là lần thứ hai triển khai đầy đủ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và là lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm trước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cả nước có gần 2.500 điểm thi với khoảng 50.000 phòng thi và khoảng 200.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ kỳ thi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng thoải mái, tự tin sau khi hoàn tất thủ tục dự thi ẢNH: NHẬT THỊNH

Thí sinh thoải mái, lạc quan trước khi bước vào kỳ thi quan trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày mai (11.6), các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn ngữ văn vào buổi sáng (120 phút) và môn toán vào buổi chiều (90 phút) ẢNH: ĐỘC LẬP







