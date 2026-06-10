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Giáo dục

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Độc Lập - Ngọc Dương - Nhật Thịnh
10/06/2026 16:20 GMT+7

Chiều 10.6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kỳ thi ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay.

Chiều 10.6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Tại điểm thi, thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào hai ngày thi chính thức 11 - 12.6.

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Dưới cơn mưa chiều, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, trong khi các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ các em vào trường làm thủ tục dự thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Cơn mưa lớn bất chợt xuất hiện ngay đầu buổi làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, khiến nhiều thí sinh và phụ huynh bất ngờ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Trước cơn mưa lớn bất chợt, các tình nguyện viên phát áo mưa, che ô và hỗ trợ thí sinh vào điểm thi, giúp các em hạn chế bị ướt, đảm bảo sức khỏe trước ngày thi chính thức

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Thí sinh đến điểm thi Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình) để làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Nhiều thí sinh rạng rỡ tại điểm thi Trường THCS Hoàng Hoa Thám trong ngày làm thủ tục dự thi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Năm nay, TP.HCM có số thí sinh đông nhất cả nước với 142.899 người sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Bộ GD-ĐT huy động khoảng 6.000 cán bộ của các cơ sở ĐH để tham gia khâu kiểm tra, giúp giám sát an ninh, an toàn của kỳ thi theo quy chế

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là lần thứ hai triển khai đầy đủ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và là lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm trước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 12.

Cả nước có gần 2.500 điểm thi với khoảng 50.000 phòng thi và khoảng 200.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ kỳ thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 13.

Nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng thoải mái, tự tin sau khi hoàn tất thủ tục dự thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 14.

Thí sinh thoải mái, lạc quan trước khi bước vào kỳ thi quan trọng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời mưa, thí sinh TP.HCM vẫn rạng rỡ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 15.

Ngày mai (11.6), các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn ngữ văn vào buổi sáng (120 phút) và môn toán vào buổi chiều (90 phút)

ẢNH: ĐỘC LẬP



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