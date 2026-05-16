Nha Trang khoanh vùng bảo vệ rạn san hô Hòn Chồng - Đặng Tất

Bá Duy
16/05/2026 19:20 GMT+7

Rạn san hô Hòn Chồng - Đặng Tất thuộc phường Bắc Nha Trang được khoanh vùng bảo vệ trong mùa hè 2026, nhằm giảm thiểu tác động từ con người và nguy cơ tẩy trắng san hô do El Nino.

Ngày 16.5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết bắt đầu giăng dây tạm thời khoanh vùng bảo vệ rạn san hô khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), áp dụng đến hết tháng 8.2026. Biện pháp có hiệu lực trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ vào những ngày thủy triều xuống thấp, tức cuối tháng và giữa tháng âm lịch.

Rạn san hô Hòn Chồng - Đặng Tất nằm cạnh bãi biển và danh thắng Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa)

Rạn san hô khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất là một trong số ít khu vực biển có rạn san hô gần bờ tại Khánh Hòa, với diện tích khoảng 4,75 ha và độ phủ san hô trung bình đạt 32,4%, mức tương đối cao so với các khu vực ven bờ khác trong vịnh. Khu vực ghi nhận tới 62 loài san hô cứng tạo rạn, trong đó nhóm san hô Acropora có tới 8 loài, cao nhất toàn vịnh.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ khoanh vùng bảo vệ rạn san hô khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất thời điểm thủy triều xuống thấp từ nay cho đến hết tháng 8

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, thời gian gần đây khi thủy triều rút, nhiều cụm san hô mới mọc và thảm cỏ biển lộ ra, thu hút người dân và du khách lội ra xa ngắm san hô, bắt ốc và cá, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái.

Áp lực từ con người cộng thêm diễn biến thời tiết bất lợi làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Các chuyên gia cảnh báo El Nino năm 2026 có thể khiến nhiệt độ nước biển tăng cao, dẫn đến nguy cơ tẩy trắng san hô trên diện rộng.

Dịp lễ 30.4 vừa qua, nhiều du khách không biết đã vô tình đạp lên khu vực rạn san hô này khi thủy triều rút

Hiện lực lượng chức năng đã cắm biển nghiêm cấm vào khu vực có rạn san hô và thảm cỏ tại bãi biển Hòn Chồng - Đặng Tất, đồng thời cấm khai thác thủy sản và các hành vi hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.

