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Du lịch Khám phá

Có gì ở ngôi chùa Việt 200 tuổi ở Bangkok vừa được vinh danh?

Lê Nam
Lê Nam
Giữa khu phố cổ Talat Noi nhộn nhịp bên dòng sông Chao Phraya, có ngôi chùa Việt đã tồn tại hơn hai thế kỷ, lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt của cộng đồng người Việt trên đất Thái. Đó là chùa Khánh Vân, ngôi chùa vừa được Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vinh danh như một điểm đến tiêu biểu để quảng bá du lịch tâm linh và văn hóa Việt Nam tại Thái Lan.

Nằm giữa khu vực Chinatown nổi tiếng của Bangkok, chùa Khánh Vân còn được biết đến với tên gọi Wat Uphai Rat Bamrung. Ngôi chùa được hình thành từ cuối thời Ayutthaya, đầu thời Rattanakosin và là một trong những trung tâm quan trọng của hệ phái An Nam Tông tại Thái Lan. Đây cũng là nơi gắn bó với cộng đồng người Việt xa xứ suốt hàng trăm năm qua.

Điều khiến nhiều du khách tìm đến chùa Khánh Vân không chỉ là lịch sử lâu đời mà còn bởi kiến trúc mang đậm dấu ấn Việt Nam giữa lòng Bangkok. Từ cổng tam quan, mái ngói cong đến các hoành phi, câu đối chữ Hán, nhiều chi tiết vẫn giữ nguyên phong cách chùa Việt truyền thống. Trong không gian thanh tịnh ấy, du khách có cảm giác như đang lạc vào một ngôi chùa cổ ở miền Nam Việt Nam thay vì giữa trung tâm thủ đô Thái Lan.

Điểm đặc biệt nhất của chùa chính là việc lưu giữ nhục thân của Hòa thượng Thích Phổ Sái (pháp danh Giác Lượng), vị cao tăng gốc Việt từng trụ trì chùa. Theo ghi chép của nhà chùa, sau khi viên tịch năm 1958, thi hài của ngài được phát hiện vẫn còn nguyên vẹn sau 100 ngày. Từ đó đến nay, nhục thân được bảo quản và tôn trí trong chùa như báu vật tâm linh hiếm có. Đây là một trong những nhục thân cao tăng còn được lưu giữ trên đất Thái Lan và trở thành điểm hành hương của nhiều tăng ni, Phật tử Việt Nam cũng như quốc tế.

Không chỉ mang giá trị tôn giáo, chùa Khánh Vân còn là một "bảo tàng sống" về lịch sử cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Trải qua hơn 250 năm tồn tại, ngôi chùa chứng kiến nhiều đợt người Việt sang sinh sống, lập nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa nơi đất khách. Những nghi lễ theo truyền thống Phật giáo An Nam Tông vẫn được duy trì đều đặn, tạo nên không gian văn hóa Việt độc đáo giữa xứ sở chùa vàng.

Tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã tổ chức lễ vinh danh chùa Khánh Vân. Theo đại diện TAT, ngôi chùa không chỉ là di tích Phật giáo quan trọng mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc. Việc đưa chùa Khánh Vân vào danh sách quảng bá du lịch tâm linh cho thấy giá trị ngày càng được ghi nhận của di sản Việt trên đất Thái.

Nếu có dịp ghé Bangkok, ngoài những điểm đến quen thuộc như Wat Arun hay Grand Palace, du khách có thể dành một buổi để tìm về chùa Khánh Vân.

Có gì ở ngôi chùa Việt 200 tuổi ở Bangkok vừa được vinh danh? - Ảnh 1.

Chùa Khánh Vân là một trong những ngôi chùa Việt cổ nhất tại Bangkok, lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa của cộng đồng người Việt trên đất Thái

ẢNH: LÊ NAM

Có gì ở ngôi chùa Việt 200 tuổi ở Bangkok vừa được vinh danh? - Ảnh 2.

Chùa Khánh Vân vừa được Tổng cục Du lịch Thái Lan vinh danh là điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

ẢNH: LÊ NAM

Có gì ở ngôi chùa Việt 200 tuổi ở Bangkok vừa được vinh danh? - Ảnh 3.

Không gian chánh điện chùa Khánh Vân mang đậm kiến trúc truyền thống Việt Nam giữa lòng thủ đô Bangkok

ẢNH: LÊ NAM

Có gì ở ngôi chùa Việt 200 tuổi ở Bangkok vừa được vinh danh? - Ảnh 4.

Nhục thân Hòa thượng Thích Phổ Sái được tôn trí tại chùa Khánh Vân, trở thành điểm hành hương đặc biệt của nhiều Phật tử

ẢNH: LÊ NAM

Với lịch sử hơn 200 năm, kiến trúc đậm bản sắc Việt và câu chuyện kỳ lạ về nhục thân bất hoại của một vị cao tăng, chùa Khánh Vân là một trong những địa chỉ giúp du khách hiểu thêm về hành trình gìn giữ văn hóa Việt trên đất Thái Lan suốt nhiều thế hệ.

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