Thái Lan muốn trở thành điểm đến chữa lành của thế giới

Đây là thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) nhấn mạnh tại lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2026 diễn ra chiều 10.6 tại Pattaya, Thái Lan.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nithee Seeprae, Phó thống đốc TAT phụ trách truyền thông và tiếp thị, cho biết TTM+ năm nay đánh dấu năm thứ 23 được tổ chức, tiếp tục là nền tảng kết nối quan trọng giữa ngành du lịch Thái Lan với các đối tác quốc tế.

Sự kiện quy tụ 429 nhà mua quốc tế đến từ nhiều thị trường trên thế giới, đặc biệt là các thị trường đường dài như Tây Âu và Anh, cùng 428 doanh nghiệp du lịch Thái Lan đại diện cho các điểm đến, khách sạn, doanh nghiệp du lịch cộng đồng, điểm tham quan và các đơn vị được TAT chứng nhận. Hơn 100 nhà báo trong nước và quốc tế cũng tham dự để cập nhật những xu hướng mới của ngành du lịch Thái Lan.

Theo ông Nithee Seeprae, du lịch hiện nay không chỉ được đánh giá bằng số lượng khách hay doanh thu mà còn phải tạo ra giá trị cho cộng đồng địa phương và môi trường. Chính vì vậy, TTM+ 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển bền vững với chủ đề "Travel with Care" - du lịch có trách nhiệm với môi trường và quan tâm đến sức khỏe, tinh thần của du khách.

Điểm đáng chú ý nhất tại TTM+ năm nay là thông điệp "Healing is the New Luxury" (Chữa lành là sự xa xỉ mới), phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của du khách toàn cầu sau đại dịch. Lãnh đạo TAT, giải thích trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngày càng nhiều người tìm kiếm những chuyến đi giúp họ tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc và cải thiện sức khỏe tinh thần thay vì chỉ đơn thuần nghỉ dưỡng hay tham quan.

TAT giải thích, khái niệm xa xỉ hiện nay không còn nằm ở những dịch vụ đắt đỏ mà ở khả năng giúp con người phục hồi và tái tạo năng lượng. Từ đó, Thái Lan đang phát triển mạnh các sản phẩm wellness, spa, trị liệu bằng âm thanh, tắm rừng, nghỉ dưỡng thiên nhiên và các chương trình chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa.

Thái Lan phát huy lợi thế vốn có về y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tài nguyên thiên nhiên ẢNH: LÊ NAM

Thái Lan đang chuyển hướng sang chiến lược phát triển du lịch chất lượng cao, lấy trải nghiệm, sức khỏe và giá trị kinh tế làm thước đo tăng trưởng ẢNH: LÊ NAM

Cùng với định hướng mới, Thái Lan đặt mục tiêu đạt 2.650 tỉ baht doanh thu du lịch (khoảng 81 tỉ USD) trong năm 2026, đón 33 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Thái Lan đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn an toàn, khả năng kết nối hàng không và trải nghiệm du khách.

Song song với du lịch nghỉ dưỡng, quốc gia này cũng đẩy mạnh chiến lược thu hút các sự kiện quốc tế quy mô lớn nhằm gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Thái Lan đặt mục tiêu đạt 2.650 tỉ baht doanh thu du lịch (khoảng 81 tỉ USD) trong năm 2026, đồng thời đón 33 triệu lượt khách quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Theo TAT, nền kinh tế sức khỏe toàn cầu đang tăng trưởng hơn 10% mỗi năm và được dự báo đạt quy mô gần 8.000 tỉ USD trong tương lai ẢNH: LÊ NAM

Thông qua TTM+ 2026, Thái Lan muốn khẳng định mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch chất lượng, bền vững và mang lại những trải nghiệm có ý nghĩa cho du khách, thay vì chỉ cạnh tranh bằng số lượng khách như trước đây.