Khách Việt lưu ý khi Thái Lan áp dụng chính sách nhập cảnh mới

Nội các Thái Lan hôm qua 19.5 đã nhất trí bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày cho 93 quốc gia, quay trở lại các đặc quyền 30 ngày và 15 ngày tương tự như năm 2024, đồng thời hạn chế việc sử dụng visa trái phép bằng cách giới hạn số lần lưu trú hợp lệ xuống còn hai lần một năm.

Theo dự thảo quy định mới, những cá nhân nhập cảnh Thái Lan lần thứ ba trong vòng một năm dương lịch sau khi đã sử dụng hai lần lưu trú đầy đủ sẽ bị từ chối nhập cảnh ngay lập tức, trừ khi họ đến từ các quốc gia được miễn trừ như Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore, theo Bangkok Post.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho biết, các biện pháp miễn thị thực và điều kiện cấp thị thực đã được xem xét lại để phản ánh bối cảnh hiện tại. Đề xuất mới dự kiến sẽ đưa ra miễn thị thực 30 ngày cho 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới hạn nghiêm ngặt cho mục đích du lịch. Các điểm đến du lịch chính của Thái Lan như Trung Quốc, Mỹ, hầu hết các nước châu Âu, hầu hết các nước Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), Nhật Bản, Nga và Israel vẫn được phép nhập cảnh mà không cần thị thực trong vòng 30 ngày. Ngày hiệu lực cụ thể của chính sách mới chưa được công bố.

Mặc dù là thị trường hàng đầu, Ấn Độ lại bị loại khỏi chương trình miễn thị thực, nằm trong danh sách các quốc gia được cấp thị thực tại cửa khẩu, cùng với Belarus, Serbia và Azerbaijan. Một quy định mới cho phép công dân Seychelles, Maldives và Mauritius nhập cảnh Thái Lan miễn visa trong 15 ngày.

Ông Surasak cho biết: "Việc sửa đổi các chính sách này rất quan trọng để ngăn chặn việc lạm dụng visa, các hoạt động tội phạm, lừa đảo và lợi dụng lao động bất hợp pháp để trục lợi từ việc miễn visa, đồng thời củng cố niềm tin vào sự an toàn của Thái Lan và hình ảnh của du khách quốc tế về lâu dài".

Đối với những người muốn lưu trú lâu hơn thời gian cho phép theo chương trình miễn visa, hoặc nhập cảnh hơn hai lần một năm, họ có các lựa chọn khác như xin visa Destination Thailand, một loại thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn 5 năm, cho phép lưu trú tối đa 180 ngày mỗi lần nhập cảnh.



