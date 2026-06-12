Thái Lan kỳ vọng đón 850.000 khách Việt

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên bên lề Hội chợ Du lịch quốc tế Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2026 diễn ra tại Pattaya, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của nước này trong khu vực ASEAN.

Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó thống đốc phụ trách tiếp thị quốc tế khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương của TAT, cho rằng cách tiếp cận du lịch hiện nay đã khác rất nhiều so với trước đây. Nếu trước đây, mỗi quốc gia chỉ tập trung làm sao để thu hút khách quốc tế đến điểm đến của mình thì hiện nay du lịch cần được phát triển theo hướng hai chiều, tạo ra sự kết nối giữa người dân các quốc gia.

Lãnh đạo TAT cho biết, năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Đây là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực du lịch thông qua các biên bản ghi nhớ giữa cơ quan quản lý, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành. Trong thời gian qua, TAT đã ký kết hợp tác với Vietnam Airlines, Vietjet cùng nhiều doanh nghiệp du lịch nhằm thúc đẩy trao đổi khách, chia sẻ dữ liệu thị trường và xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Ngoài các chương trình xúc tiến thương mại du lịch truyền thống, Thái Lan đang đặc biệt chú trọng khai thác những điểm giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Một trong những hướng đi được nhắc đến là phát triển các tuyến du lịch gắn với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, các địa danh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Nakhon Phanom và nhiều địa phương khác. Bà Pattaraanong nhận định, đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam và Thái Lan đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, từ đó tạo thêm nhu cầu đi lại giữa người dân hai nước.

Ẩm thực cũng được xem là cầu nối tự nhiên giữa hai thị trường. Theo bà Permvongsenee Patsee, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực ASEAN, Nam Á và Nam Thái Bình Dương của TAT, nhiều món ăn của Việt Nam và Thái Lan có nét tương đồng do quá trình giao lưu văn hóa kéo dài hàng trăm năm. Người Thái rất quen thuộc với phở, nem nướng hay các món ăn Việt Nam. Tương tự, nhiều món ăn Thái cũng được du khách Việt yêu thích, đây là lợi thế để thúc đẩy du lịch trải nghiệm và khám phá văn hóa.

Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó thống đốc phụ trách tiếp thị quốc tế khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương ẢNH: LÊ NAM

Hội chợ Du lịch quốc tế TTM+ 2026 diễn ra tại thành phố Pattaya, Thái Lan ẢNH: TAT

Dù lượng khách Việt Nam đến Thái Lan gần đây có dấu hiệu chững lại, TAT vẫn đặt mục tiêu đón khoảng 850.000 lượt khách Việt trong năm 2026. Thái Lan đang tập trung vào nhóm khách có mức chi tiêu cao hơn, bao gồm khách MICE, khách doanh nhân, nhóm Millennial và thế hệ Gen Z yêu thích trải nghiệm mới. Khoảng cách địa lý gần, thời gian bay ngắn và chi phí hợp lý giúp Thái Lan tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với khách Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách trẻ.

Một trong những xu hướng được TAT nhấn mạnh tại TTM+ năm nay là du lịch bền vững. TAT đang thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch nâng cấp theo hướng xanh và bền vững. Những khách sạn, nhà hàng đạt chứng nhận phát triển bền vững sẽ được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến quốc tế của TAT.

Ngay tại TTM+ 2026, ban tổ chức cũng triển khai hàng loạt giải pháp như phân loại rác tại nguồn, tái chế vật liệu, hạn chế lãng phí thực phẩm và ưu tiên các đơn vị đạt chứng nhận du lịch bền vững.