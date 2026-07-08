Gia đình từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh bị từ chối nhận phòng đặt qua Booking.com

Sau quãng đường hàng trăm cây số từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh để bắt đầu kỳ nghỉ hè cùng gia đình, chị N.T.T.G đột nhiên phải đối mặt với tình trạng không có chỗ nghỉ, dù trước đó chị đã đặt phòng qua Booking.com.

Đại lý đặt phòng trực tuyến Booking.com đang được nhiều người Việt Nam sử dụng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo phản ánh của chị G., ngày 27.6, gia đình gồm 4 người đặt phòng tại một khách sạn 5 sao ở P.Thành Sen (Hà Tĩnh) thông qua nền tảng Booking.com và thanh toán số tiền hơn 1,4 triệu đồng tiền phòng. Sau khi hoàn tất các bước đặt phòng, hệ thống gửi mã xác nhận đặt phòng nên gia đình hoàn toàn yên tâm lên đường.

Tuy nhiên, khi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, lễ tân thông báo không tìm thấy thông tin đặt phòng trên hệ thống.

"Tôi thực sự sốc vì nhiều năm nay vẫn đặt phòng qua Booking.com và chưa từng gặp tình huống như vậy. Cả gia đình đi đường dài, hai con nhỏ đều mệt nhưng lại phải đứng giữa sảnh khách sạn mà không biết sẽ nghỉ ở đâu", chị G. kể.

Dù có mã đặt phòng trong tay nhưng khách hàng bị từ chối phục vụ ẢNH KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Sau khi bị từ chối nhận phòng, chị G. đã liên hệ theo các số điện thoại hỗ trợ được công bố trên ứng dụng và website của Booking.com, nhưng không nhận được phản hồi ngay.

Theo chị G., phải vài ngày sau nền tảng này mới tiếp nhận thông tin vụ việc.

Điều khiến gia đình bức xúc là đến ngày 8.7, tức gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, vẫn chưa có đại diện Booking.com liên hệ trực tiếp để trao đổi kết quả xử lý. Khoản tiền thanh toán cho đơn đặt phòng cũng chưa được hoàn trả.

"Booking.com chỉ gửi các email trả lời tự động. Đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân cũng như thời điểm hoàn tiền", chị G. nói.

Để bảo đảm chỗ nghỉ sau hành trình dài, gia đình chị buộc phải thuê phòng khác ngay tại khách sạn với mức giá cao hơn so với giá đã đặt trước.

"Tôi đã bỏ ra hơn 2 triệu đồng để thuê phòng mới tại chính khách sạn đó. Đó thực sự là một kỳ nghỉ rất tệ", chị G. chia sẻ.

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, đại diện khách sạn khẳng định phản ánh của chị G. là hoàn toàn đúng và đang phối hợp cùng khách hàng bảo vệ quyền lợi và không để làm ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn.

Phía Booking.com cũng xác nhận với PV là đã tiếp nhận vụ việc và làm quy trình hoàn tiền cho khách. Thế nhưng suốt 2 tuần nay, gia đình chị G. cũng chỉ nhận được email trả lời tự động mà không có ai trực tiếp liên hệ để giải quyết vụ việc; tiền phòng mà chị đã thanh toán vẫn chưa được hoàn lại.

Booking.com là ứng dụng đặt phòng khách sạn, vé máy nổi tiếng được dùng khá phổ biến tại thị trường Việt Nam.