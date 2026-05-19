Người phụ nữ Dao đỏ khiến cư dân mạng mê mẩn vẻ đẹp vùng cao

Chị Mẩy Kim tên thật là Lý Tả Mẩy (29 tuổi), hiện sống và làm việc tại thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn (Lào Cai). Thời gian qua, chị được nhiều người yêu mến qua những clip giới thiệu cuộc sống thường ngày của người Dao đỏ ở quê hương mình.

"Mẩy Kim Dao đỏ"

Trên trang mạng xã hội cá nhân mang tên "Mẩy Kim Dao đỏ", người phụ nữ Lào Cai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gắn với núi rừng, nương rẫy, ruộng đồng hay bếp lửa gia đình.

Những video giản dị nhưng đậm màu sắc văn hóa vùng cao giúp nhiều người hiểu hơn về nếp sống của đồng bào Dao đỏ ở Tây Bắc. Cách nói chuyện mộc mạc, tự nhiên của chị Mẩy Kim cũng khiến nhiều cư dân mạng yêu mến.

Chị Mẩy Kim (trái) được nhiều người yêu mến qua những video chia sẻ cuộc sống vùng cao ẢNH: NVCC

Nhiều clip của chị nhận về hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận bày tỏ sự thích thú trước cuộc sống yên bình nơi vùng cao. Không ít người cho biết sau khi xem video mong muốn có dịp đến Lào Cai để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

Chị Mẩy Kim cho biết ý tưởng quay video bắt đầu từ khoảng tháng 11.2023. Ban đầu, chị chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm thường ngày của gia đình cũng như chia sẻ vẻ đẹp quê hương đến với bạn bè gần xa. "Không ngờ những clip đó lại được nhiều người yêu thích và đón nhận như vậy. Có nhiều anh chị nhắn tin nói rằng nhờ xem video của mình mà muốn đến Lào Cai du lịch, khám phá cuộc sống vùng cao. Điều đó khiến mình rất vui", chị chia sẻ.

Trong số những video từng đăng tải, chị nhớ nhất clip hướng dẫn du khách nước ngoài học cày ruộng bằng trâu. Khoảnh khắc những vị khách phương Tây lóng ngóng tập làm nông dân vùng cao giữa ruộng bùn khiến nhiều người thích thú. Cũng từ video này, chị Mẩy Kim được biết đến nhiều hơn trên mạng xã hội.

Khách nước ngoài hào hứng thưởng thức các món ăn Tây Bắc khi khám phá xã Tả Phìn ẢNH: NVCC

Yêu quê hương từ những điều bình dị

Theo chị Mẩy Kim, điều khiến chị tự hào nhất về văn hóa người Dao đỏ chính là những nét đẹp gắn với đời sống thường ngày. Nếu phải giới thiệu với du khách về quê hương mình, chị muốn nhắc đầu tiên đến ẩm thực với những món ăn đặc trưng như xôi bảy màu, bánh dày sắn hay các món ăn chế biến từ nguyên liệu vùng núi.

Ngoài ra, chị cũng yêu thích những nét văn hóa gắn với việc dựng nhà, làm nông hay những bài thuốc tắm nổi tiếng của người Dao đỏ. "Các bài thuốc tắm bằng thảo mộc của người Dao đỏ từ lâu đã được nhiều du khách biết đến. Hầu như ai đến đây cũng muốn thử trải nghiệm một lần", chị nói.

Nhiều khách nước ngoài đến xã Tả Phìn được chị Mẩy Kim giới thiệu văn hóa Dao đỏ ẢNH: NVCC

Trước đây, chị Mẩy Kim từng làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên giới thiệu văn hóa địa phương với du khách trong và ngoài nước. Hiện tại, ngoài công việc làm nông, đầu tháng 4.2026 chị vừa mở thêm một homestay tại quê nhà để đón khách lưu trú.

Đồng hành cùng chị trong quá trình quay video là chồng chị - anh Chảo Láo Tả (29 tuổi). Anh chính là người đứng sau máy quay trong phần lớn những clip được chia sẻ trên mạng xã hội. "Thấy nhiều người yêu thích cuộc sống và văn hóa quê mình, vợ chồng mình rất vui", anh cho biết.

Người phụ nữ Dao đỏ muốn giới thiệu vẻ đẹp văn hóa quê hương đến với nhiều du khách ẢNH: NVCC

Hiện vợ chồng chị Mẩy Kim có 2 con nhỏ. Cả gia đình sinh sống và làm việc ngay trên mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên.

Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Lào Cai ngày càng đông khiến chị cảm thấy tự hào hơn về quê hương của mình. "Trước đây tôi từng lên phố làm việc một thời gian, khoảng 8 tháng, nhưng rồi vẫn muốn trở về quê. Với tôi, quê hương là nơi bình yên nhất. Tôi yêu cuộc sống ở đây từ những điều rất nhỏ", người phụ nữ Dao đỏ bộc bạch.

Ông Vũ Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn, nhận xét chị Mẩy Kim là cá nhân trẻ năng động, có tinh thần quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, đặc biệt là văn hóa Dao đỏ, khi tích cực ứng dụng mạng xã hội để giới thiệu hình ảnh con người, thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sản phẩm đặc trưng của xã.

"Các hoạt động của chị Mẩy Kim cũng như nhiều người dân địa phương đã góp phần vào việc phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế bản địa. Xã Tả Phìn hiện có khoảng 40 homestay và dịch vụ lưu trú, những tháng đầu năm 2026 du lịch khởi sắc khi số lượng du khách tăng so với những năm trước", ông Quý chia sẻ.