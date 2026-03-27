Người phụ nữ 60 tuổi mê lái xe chinh phục đường đèo

Trên các nhóm mạng xã hội dành cho người đam mê du lịch bằng xe máy, bà Hồng thường xuyên kể về những chuyến đi của mình. Người phụ nữ này không chỉ gây ấn tượng bởi sự dẻo dai, bền bỉ mà còn truyền động lực cho nhiều người muốn tự mình trải nghiệm những cung đường đẹp dọc miền đất nước.

Cách rèn luyện sức khỏe

Mới đây, hành trình xuyên Việt bằng xe máy của bà Hồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong 24 ngày, bà tự lái xe từ Lâm Đồng ra các tỉnh miền Bắc rồi quay trở lại, chinh phục nhiều cung đường đèo nổi tiếng.

Hành trang của bà Hồng trong chuyến xuyên Việt bằng xe máy ẢNH: NVCC

Trong đó có "tứ đại đỉnh đèo" gồm Mã Pì Lèng (Tuyên Quang), Khau Phạ (Lào Cai), Ô Quy Hồ (Lai Châu - Sơn La) và Pha Đin (Điện Biên) - những cung đường được xem là thử thách đối với nhiều phượt thủ.

Không dừng lại ở đó, bà còn chinh phục đèo Khau Cốc Chà (Cao Bằng) dài khoảng 2,5 km với 14 khúc cua tay áo, tạo thành 15 tầng dốc dựng đứng giữa đại ngàn, vốn luôn là điểm nhiều người muốn một lần được trải nghiệm.

Chuyến đi được thực hiện vào cuối năm 2025. Trên đường trở về, bà Hồng gặp 2 cơn bão ở Quảng Ninh và Đà Nẵng, phải chạy xe trong mưa với quãng đường khoảng 400 km mỗi ngày để tránh bão. "Nghĩ lại, tôi cũng không biết mình đã vượt qua những ngày đó như thế nào", bà kể.

Là mẹ đơn thân nhiều năm, bà Hồng xem những chuyến đi là cách rèn luyện sức khỏe và tinh thần."Tôi coi đó như bài kiểm tra sức khỏe tim phổi, rèn cho mình sự tập trung, dẻo dai và quan trọng nhất là tinh thần dám vượt qua khó khăn. Ban đầu nhóm có 14 người, nhưng 12 người quay về sớm, cuối cùng chỉ còn 2 người hoàn thành hành trình, trong đó có tôi", bà chia sẻ.

Trong suốt chuyến đi, bà chi khoảng 15 triệu đồng, chủ yếu cho ăn uống, nghỉ ngơi ở các điểm bình dân. Ngoài việc chinh phục các cung đường, bà còn dành thời gian thưởng thức đặc sản địa phương và chiêm ngưỡng phong cảnh đất nước.

Sẽ thực hiện thêm một chuyến xuyên Việt

Bà Hồng cho biết trước đây bà yêu thích thể thao và du lịch, nhưng vì bận rộn mưu sinh, nuôi con nên từng gác lại sở thích cá nhân.

Bà Hồng chụp ảnh tại đèo Khau Cốc Chà với 15 tầng dốc ẢNH: NVCC

Khoảng 4 năm trước, khi bà nghỉ hưu thì con gái bà vào TP.HCM học đại học. Thay vì đi xe khách, bà quyết định tự lái xe máy chở con nhập học. Từ đó, những chuyến đi giữa Lâm Đồng và TP.HCM dần trở thành hành trình khám phá của hai mẹ con.

"Tôi từng đi du lịch bằng ô tô, nhưng vẫn thích cảm giác tự lái xe máy hơn. Trước chuyến xuyên Việt, tôi đã chạy xe ra Huế, Đà Nẵng… để làm quen và rèn tay lái", bà kể.

Khi có thời gian và điều kiện sức khỏe, bà tiếp tục theo đuổi đam mê. Bà Hồng dự định trong năm 2026 sẽ thực hiện thêm một chuyến xuyên Việt, khám phá những cung đường mới.

Thông qua mạng xã hội, bà Hồng cũng chia sẻ kinh nghiệm cho những người có ý định đi phượt. Theo bà, điều quan trọng nhất là chuẩn bị tốt về sức khỏe, thể lực, kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng và mang hành lý gọn nhẹ để thuận tiện di chuyển, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.

Chị Phạm Gia Bân (22 tuổi, con gái bà Hồng) cho biết: "Em thương mẹ đã vất vả nhiều năm nên luôn ủng hộ mẹ đi đây đó, giao lưu và tận hưởng cuộc sống. Sau này nếu có thời gian, em cũng muốn thực hiện một chuyến đi dài ngày cùng mẹ".