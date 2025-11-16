Pha cocktail với tỏi Lý Sơn, muối Sa Huỳnh: Hành trình 'Việt hóa' độc đáo của bartender Việt

Cocktail là loại thức uống có cồn, được pha chế từ rượu và trái cây, nước ép hay siro... có nguồn gốc từ phương tây. Nguyễn Phú Cường - bartender gần 10 năm kinh nghiệm cho biết: "Kiến thức cơ bản nhất khi chúng tôi vừa tiếp cận với nghề bartender là pha cocktail từ nguyên liệu 'rất tây' như: trái việt quất, chanh vàng, lá hương thảo..."

Pha cocktail với đặc sản quê hương

Nhớ lại thời điểm sống và làm việc ở Úc, Phú Cường nghe một người bạn nói rằng họ rất nhớ quê hương, mong muốn được uống một ly cocktail đậm chất Việt Nam. Sau khi trở về, Cường và vợ có chuyến xuyên Việt, tìm và đưa nguyên liệu đặc sản ở mỗi vùng quê vào ly cocktail của mình.

Anh cho biết, bắt đầu hành trình "Việt hóa cocktail", các bartender sử dụng trái cây nhiệt đới tươi của Việt Nam đưa vào đồ uống. Khó hơn, họ còn tẩm ướp, làm mứt... để lấy được những nốt hương trong cái cây đặc sản, đưa vào ly cocktail, tạo ra hương vị mong muốn.

Từ Nam ra Bắc, Việt Nam có nhiều kiểu khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng khác nhau tạo nên loại đặc sản đặc trưng. Ẩm thực Việt cũng phong phú, nguyên liệu lại dồi dào và độc đáo - là nguồn cảm hứng để các bartender đưa vào ly cocktail.

Phạm Hoài Nam pha chế cocktail bún bò Huế trong cuộc thi tại Pháp, giữa tháng 10 Ảnh: NVCC

Kỳ lạ hơn, củ gừng, sả và cả mắm ruốc cũng được bartender Việt sáng tạo. Đó là điều bartender Phạm Hoài Nam đã làm để tạo ra món cocktail bún bò Huế giúp anh giành quán quân cuộc thi Flavour Masters ở Việt Nam. Giữa tháng 10, Hoài Nam đại diện Việt Nam tham dự vòng thi quốc tế, giành vị trí thứ 2 chung cuộc.

Hành trình của Hoài Nam từng được Thanh Niên giới thiệu trong bài viết về anh cùng món cocktail có một không hai.

Món cocktail bún bò Huế "ra mắt" thế giới Ảnh: NVCC

Là thành viên trong đoàn cùng Hoài Nam sang Pháp dự thi, Phú Cường cho biết, ban giám khảo không chỉ muốn bartender pha ly cocktail ngon mà còn muốn lắng nghe câu chuyện của nó. Cocktail không còn là thức uống, nghệ thuật của sự kết hợp nguyên liệu mà còn là công cụ để quảng bá hình ảnh, đặc sản, con người Việt Nam ra thế giới.



Phạm Hoài Nam không những thể hiện sự tri ân của mình với quê hương xứ Huế mà còn khiến ban giám khảo nhớ Việt Nam - nơi họ đã từng ghé thăm trước đây với mùi hương của bún bò thoang thoảng tỏa ra từ ly cocktail.

Cộng đồng bartender cùng làm điều ý nghĩa

Là ban giám khảo của cuộc thi Flavour Masters tổ chức ở Việt Nam hồi tháng 7, anh Hồ Hoàng Huy - đại sứ thương hiệu Mathieu Teisseire tại Việt Nam cho biết: "Tôi và Phú Cường là người trực tiếp đến các quán bar để thử từng ly cocktail, lắng nghe câu chuyện các thí sinh trước khi chọn ra danh sách 12 người vào vòng chung kết ở Việt Nam".



Hoài Nam cắt sả, gừng để pha cocktail Ảnh: Phan Diệp

Trước khi quyết định chọn Phạm Hoài Nam là người thắng cuộc với món cocktail bún bò Huế, anh Huy và Cường may mắn được thử những món cocktail dùng nguyên liệu đặc sản như trầu, cau, cốm, trà shan tuyết cổ thụ, trà than tre, rượu táo mèo, rượu ngô...

"Bartender Việt ngày càng đầu tư thời gian nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hiện đại, mong muốn đưa hương vị thuần Việt vào bản đồ pha chế thế giới, tạo nên thế mạnh riêng trên đấu trường quốc tế", Phú Cường chia sẻ.



Hoài Nam, Phú Cường (thứ 2, 3 từ trái sang) trong buổi bán cocktail để mua máy tính cho học sinh miền núi hồi tháng 9 Ảnh: Phan Diệp

Tháng 9 vừa qua, Phú Cường và Phạm Hoài Nam cũng đã pha những ly cocktail mang đậm nét văn hóa các vùng miền, bán để quyên góp được gần 500 triệu đồng mua máy tính tặng học sinh miền núi lần thứ 2.

Món cocktail bún bò Huế với mắm ruốc, gừng sả; món cocktail nồng nàn vị biển với sự kết hợp của tỏi Lý Sơn và muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi); hay ly cocktail âm vang Tây Bắc có mứt mãng cầu và hương thơm của lá mắc mật; ngoài ra còn món Đà Lạt mộng mơ với đặc sản trà olong, rượu vang và dâu tây...

Phú Cường chia sẻ, hình ảnh những quán bar, ly cocktail hay giới bartender trước giờ hay bị gắn với những định kiến không tốt. Thông qua những cuộc thi và câu chuyện "Việt hóa cocktail" bằng đặc sản quê hương, Cường muốn xây dựng cộng đồng những người uống văn minh, uống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cả xã hội, đặc biệt là cùng nhau làm nên điều ý nghĩa.