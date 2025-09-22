Bán cocktail gây quỹ tặng máy tính cho trường học miền núi

Năm ngoái, trong chuyến đi xuyên Việt đến các tỉnh miền núi phía bắc, vợ chồng anh Nguyễn Phú Cường (32 tuổi, ở TP.HCM) cảm nhận rõ sự thiếu thốn của học sinh nơi đây. Là bartender có gần 10 năm kinh nghiệm, anh quyết định thực hiện chương trình bán cocktail mua máy tính tặng các em thông qua quỹ Cheers For Change (Chúc mừng sự thay đổi) do anh sáng lập năm 2024.

Bartender Phạm Hoài Nam và Nguyễn Phú Cường (thứ 2, 3 từ trái sang) trong buổi bán cocktail ở TP.HCM ẢNH: PHAN DIỆP

Thay đổi góc nhìn về nghề bartender

Theo anh Cường, tên của quỹ Cheers For Change có nghĩa là mọi người cùng vui vẻ với nhau bên những ly cocktail, cùng chúc mừng vì đã tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

"Hình ảnh quán bar, cocktail, hay giới bartender trước giờ hay bị gắn với những định kiến không tốt. Qua dự án, mình muốn cùng mọi người "băng ngược chiều gió", chứng minh rằng cộng đồng là những người uống văn minh, uống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cả xã hội thông qua việc cùng nhau làm nên điều ý nghĩa", anh Cường chia sẻ.

Chương trình lần 2 của anh Cường bao gồm các hoạt động như bán cocktail gây quỹ ở TP.HCM và Hà Nội, kêu gọi sự đóng góp của các nhãn hàng, và sự đồng hành của 36 quán bar trên cả nước trong tháng 9.

Khang và bạn lần thứ 2 ủng hộ chương trình gây quỹ ẢNH: PHAN DIỆP

Tính đến ngày 18.9, cộng đồng bartender Việt Nam đã gây quỹ được hơn 354 triệu đồng. Tại buổi bán cocktail ở TP.HCM mới đây, anh Cường và bartender Phạm Hoài Nam (quán quân cuộc thi pha chế Flavour Masters 2025) xây dựng thực đơn với các món cocktail mang hương vị đặc trưng của các vùng miền. Cocktail của các chàng trai có hương vị của tỏi Lý Sơn, thảo mộc vùng Tây Bắc, mùi sả trong món bún bò Huế và trà ô long Đà Lạt.

"Mình uống ly cocktail giá 190.000 đồng là đã đóng góp toàn bộ số tiền đó vào chương trình. Đây là sự kiện có sức lan tỏa rất lớn trong ngành bartender Việt Nam", Nguyễn Lê Khang (22 tuổi, khách hàng ủng hộ chương trình lần 2) chia sẻ.

Ngày 24.9, anh Cường ra Hà Nội tiếp tục thực hiện buổi bán cocktail để góp thêm vào quỹ. Dự tính số tiền quyên góp được lên đến khoảng 400 triệu đồng, tương đương 59 chiếc máy vi tính. Đến nay, anh đã chọn được 5 điểm trường ở miền núi phía bắc và Tây nguyên với tổng cộng gần 3.000 học sinh để tặng máy tính, đồng thời kết nối nhà tài trợ tặng 700 áo khoác cho các em.

Trước đó, hồi tháng 1.2025, anh Cường đã quyên góp được 173 triệu đồng, mua được 25 bộ máy vi tính tặng cho 2 trường.

Từ màn hình đến ước mơ

Ông Nguyễn Hồng Lương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Chiến Phố (tỉnh Tuyên Quang) cho biết: "Năm ngoái, nhà trường được cộng đồng bartender do anh Cường đại diện tặng 15 bộ máy tính, đến nay vẫn sử dụng tốt. Học sinh vùng cao ít có cơ hội tiếp cận sớm với máy tính, internet nên các em rất hào hứng, cảm ơn cộng đồng về món quà này. Với 15 chiếc máy vi tính, mỗi tiết học 2 - 3 em học sinh dùng chung 1 máy, thay phiên nhau thực hành".

Vợ chồng anh Cường chụp hình cùng thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lương hồi tháng 1.2025, khi trao tặng máy tính ẢNH: NVCC

Chị Hoàng Lê Thùy Trân (31 tuổi, vợ anh Cường) chia sẻ: "Thấy các em lần đầu tiên được thực hành trên máy tính, nhìn những bàn tay vụng về e ngại khi chạm vào bàn phím, mình càng thương các em nhiều hơn. Trẻ em thành thị thực hành với máy tính là chuyện dễ dàng, nhưng với các em ở miền núi, đó là cả một ước mơ".

Vợ chồng anh Cường chọn thiện nguyện hướng đến giáo dục vì tin rằng tri thức sẽ giúp các em thay đổi cuộc đời, cải thiện cuộc sống của gia đình, xây dựng, phát triển quê hương. "Không chỉ còn là cánh đồng, đồi núi, con trâu…, trước mặt các em là một thế giới mới hiện ra qua màn hình vi tính. Đó là lý do tôi đặt slogan của chương trình là From Screen To Dream - Từ màn hình đến ước mơ", anh Cường nói.