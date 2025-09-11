Cô bé 15 tuổi vẽ tranh gây quỹ giúp nữ sinh nghèo

Món quà nhân ái đầu năm học

Chủ nhân của hơn 30 bức tranh được trưng bày tại triển lãm "Vẽ giấc mơ cho em" là Nguyễn Mai Linh - cô bé 15 tuổi say mê hội họa và giàu lòng trắc ẩn. Tổng số tiền thu từ triển lãm được dùng để mua 85 bộ áo dài trắng và 220 thẻ bảo hiểm y tế gửi đến những nữ sinh nghèo ở các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ).

Chị Nguyễn Hồng Hà (ở TP.HCM, mẹ của Mai Linh) kể ý tưởng vẽ tranh gây quỹ được con gái ấp ủ từ năm 9 tuổi. Hai mẹ con đã phối hợp Hội quán Các bà mẹ tại TP.HCM và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm vào ngày 14.6 tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - chi nhánh TP.HCM.

Mai Linh và mẹ rạng rỡ tại triển lãm

Trong suốt quá trình, chị Hà lặng lẽ đồng hành cùng con từ khâu chuẩn bị đến trưng bày. Hai mẹ con xúc động khi triển lãm nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Chị Hà trải lòng chị từng mặc áo dài cũ cho năm học mới nên rất thấu hiểu niềm khao khát được khoác lên tà áo trắng tinh khôi trong ngày tựu trường của những cô bé tuổi trăng tròn.

Những nét vẽ của Mai Linh đã mang đến áo dài mới cho nhiều nữ sinh nghèo ẢNH: NVCC

Cô bé Mai Linh

Những nữ sinh khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh khôi nhận được từ triển lãm “Vẽ giấc mơ cho em”

"Đó không chỉ là một tấm áo mà còn là điểm tựa nhỏ bé để các em tự tin bước vào năm học mới. Mai Linh cũng ở độ tuổi đó, cũng háo hức đón ngày khai giảng với chiếc áo mới. Vì vậy, con chọn vẽ tranh để nối tiếp giấc mơ của các bạn", chị nói.

Mai Linh hoàn thành loạt tranh đúng vào thời điểm thi cuối kỳ. Dù lịch học dày đặc, em vẫn nỗ lực vẽ từng bức để kịp tổ chức triển lãm. "Khoảnh khắc nhìn thấy các bạn khoác lên tà áo dài trắng với nụ cười rạng rỡ, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em chỉ mong có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn", Mai Linh chia sẻ.

Tại triển lãm, cô bé xúc động giới thiệu bức tranh gắn với ký ức về người cha quá cố - một kiến trúc sư người Pháp. Trên nền trắng, những mảng màu xanh, đỏ, vàng, đen vươn thẳng như những tòa nhà cao tầng, gợi nhắc về nghề nghiệp và hình bóng của ba. "Em vẽ bức tranh này để nhớ về ba. Ba là người đã gieo niềm đam mê hội họa và tinh thần sống sẻ chia vào tâm hồn em", Mai Linh bày tỏ.

Ươm mầm tử tế trong con

Chị Hà luôn dạy con biết sẻ chia, yêu thương và thấu cảm. Với chị, điều đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi con tự tạo nên giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần trong những món quà gửi tặng.

Từ 7 tuổi, Mai Linh đã tự làm bánh, pha nước mang bán để gây quỹ tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật ở Biên Hòa (Đồng Nai). Em còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ở những mái ấm, trường học. Trong đại dịch Covid-19, em cùng mẹ nấu hàng chục ngàn suất ăn cho các y bác sĩ và tặng quà tiếp sức cho người dân.

Một số bức tranh của Mai Linh được trưng bày tại triển lãm

Chị Hà tâm sự chính chồng chị đã gieo vào tâm hồn con gái niềm say mê nghệ thuật cùng tấm lòng biết sẻ chia. "Anh ấy vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của mẹ con tôi. Bây giờ, tôi có thể tự hào nói với anh rằng tôi đã nuôi dạy con trở thành một cô bé ấm áp, ngọt ngào, giàu lòng nhân ái như anh từng mong muốn lúc sinh thời", chị Hà xúc động bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ tại TP.HCM, cho biết triển lãm không chỉ gây quỹ mà còn mở ra một không gian lan tỏa yêu thương. Bà nhìn nhận: "Mai Linh đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều hoạt động hỗ trợ người yếu thế. Em ấy truyền cảm hứng cho chính chúng tôi, giúp những người lớn có thêm niềm tin vào thế hệ kế thừa. Chúng tôi tin rằng những hạt mầm nhân ái ấy sẽ tiếp tục nảy nở, trổ hoa".