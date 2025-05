Cô giáo Nam Định lao xuống sông cứu nữ sinh đuối nước nhận 'mưa' giấy khen

Ngày 27.5, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã ký quyết định tặng giấy khen cho cô giáo Nguyễn Thị Mai vì hành động dũng cảm cứu học sinh khỏi đuối nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai và chồng là đại úy Đinh Văn Dũng, cán bộ Công an P.Nam Phong, TP.Nam Định ẢNH: CA NAM ĐỊNH

Đoàn công tác của Công an tỉnh Nam Định do Phó giám đốc Mai Đại Trưng dẫn đầu đã đến Trường tiểu học Hồng Quang trao giấy khen cho cô giáo Nguyễn Thị Mai.

Cùng ngày, đoàn công tác của UBND TP.Nam Định do Phó chủ tịch Nguyễn Thị Như dẫn đầu cũng đến Trường tiểu học Hồng Quang để biểu dương và trao tặng giấy khen đột xuất cho cô giáo Nguyễn Thị Mai vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên địa bàn thành phố.

Sở GD-ĐT Nam Định, UBND H.Nam Trực cũng tặng giấy khen cho cô Nguyễn Thị Mai vì hành động dũng cảm cứu người.

Cô giáo thể dục từng 2 lần đoạt huy chương vàng bơi lội

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 26.5, nhiều người dân phát hiện một nữ sinh đang chấp chới giữa sông Đào tại khu vực cầu Đò Quan (TP.Nam Định). Khi đó, cô Nguyễn Thị Mai đang chở mẹ đẻ là bà Trần Thị Nghì đi qua khu vực này.

Nghe tiếng tri hô, cô Mai lập tức dừng xe trên cầu, chạy xuống bờ sông qua lối thang bộ rồi bơi theo nữ sinh đang bị cuốn trôi để tiếp cận nạn nhân và đưa vào bờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, cô Mai cho biết, lúc đó cô không nghĩ nhiều, giữa dòng nước chảy xiết cô chỉ cố gắng bơi thật nhanh để cứu nạn nhân.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Quang, cho hay cô Mai là giáo viên thể dục, có năng lực chuyên môn tốt, từng 2 lần đoạt huy chương vàng tại Hội thi thể dục thể thao Bộ Quốc phòng năm 2019 và năm 2024.

Trong công tác, cô Mai luôn nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần cống hiến, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu.