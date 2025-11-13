Bartender Việt gây sốt với cocktail bún bò Huế: Hương vị khiến giám khảo quốc tế ngỡ ngàng

Hương vị quen thuộc của bún bò Huế bỗng trở thành nguồn cảm hứng giúp Phạm Hoài Nam chạm đến top 2 thế giới tại cuộc thi Flavour Masters 2025 ở Pháp giữa tháng 10 vừa qua.

Trong không gian ấm cúng với quầy pha chế và những vị giám khảo ngồi bên cạnh, bartender Phạm Hoài Nam dùng dụng cụ đốt tinh dầu để đốt mỡ bò được xào chung với hành tím và sả. Trước và trong phần thi pha chế cocktail bún bò Huế, mùi hương đặc trưng của món ăn này từ từ tiếp cận và kích thích vị giác của ban giám khảo trên đất Pháp.

Dùng mắm ruốc, sả, gừng... pha cocktail bún bò Huế

Hoài Nam hóa thân thành phi công trong phần trình bày của mình với ngụ ý, chính anh và món cocktail bún bò Huế sẽ đưa mọi người đến Việt Nam, về với Huế - quê hương của anh.

"Là người con xứ Huế, tôi tạo ra món cocktail này như một lời tri ân đến quê hương. Món này gợi nhớ cho tôi về những kỷ niệm tuổi thơ khi ở Huế, có gia đình và bạn bè nơi đây", Nam chia sẻ.

Phạm Hoài Nam chuẩn bị thể hiện phần thi với ban giám khảo Ảnh: NVCC

Cocktail bún bò Huế được Hoài Nam nghĩ ra 3 năm trước. Anh cho biết món bún bò Huế có những nguyên liệu cơ bản như sả, gừng, bún Huế, thơm, nước hầm xương bò... Để làm cocktail, Nam biến tấu bằng cách dùng mỡ bò áp chảo, ngâm rượu với hành tím, sả, gừng rồi cho tất cả vào tủ đông. Đây là cách ứng dụng phương pháp fat wash - được tạo ra vào năm 2007 - 2008 nhằm đưa hương vị của những chất béo như mỡ, dầu vào cocktail.



Sau một ngày, anh lọc các nguyên liệu trên, cho ra hỗn hợp trong suốt có vị béo của mỡ, thơm của gia vị. Để tăng hương vị, Nam dùng thêm siro ớt, siro thơm Mathieu Teisseire, ruốc pha loãng và nước cốt chanh.

Đặc biệt, Nam còn sử dụng vài giọt nước ruốc hòa tan cho vào cocktail. "Nấu bún bò không thể thiếu mắm ruốc. Ruốc thoáng qua, vị mặn và mùi hương đặc trưng là 'phần hồn' của bún bò xứ Huế", Nam nói.

Cocktail được đựng trong chén gốm mộc mạc Ảnh: NVCC

Giám khảo Nico de Soto - một trong những top bartender của thế giới cho biết, anh vừa bay từ Việt Nam về Pháp. Sau khi uống món cocktail của Hoài Nam, anh có cảm giác như được trở về khoảng thời gian ở Việt Nam. Món cocktail được giám khảo khen ngon và ấn tượng.

Giám khảo Maxence Piattelli - quán quân của cuộc thi Flavour Masters năm ngoái và chuyên gia nước hoa ở Pháp, bà Alex đã chấm cho Nam được điểm cao nhất cho món cocktail bún bò Huế.

Khẳng định vị trí của bartender Việt Nam

Là một trong những người được thưởng thức món cocktail bún bò Huế đầu tiên, bartender Nguyễn Phú Cường - giám khảo cuộc thi Flavour Masters tại Việt Nam 2 năm liền chia sẻ: "Món cocktail này mang cho tôi ấn tượng mạnh. Không chỉ về hương vị, mà còn là câu chuyện đằng sau, là một phần ký ức của bản thân được Nam lật mở qua bài thuyết trình. Món cocktail phù hợp với chủ đề cuộc thi là Make Drinks Memorable (tạo nên thức uống đáng nhớ)".

Hoài Nam (mang kính) tìm nguyên liệu cho phần thi thứ 2 Ảnh: NVCC

"Đại diện Việt Nam giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Phần trình bày món cocktail Bún Bò Huế đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Lịch sử của cuộc thi Flavour Masters chắc chắn sẽ còn nhắc đến nhiều lần nữa", anh Hồ Hoàng Huy (trưởng đoàn) - đại sứ thương hiệu của Mathieu Teisseire tại Việt Nam cho biết.

Chị Hoàng Lê Thùy Trân, thành viên của đoàn Việt Nam chia sẻ: "Đứng xem phần trình bày của Nam, nhìn sự hào hứng của giám khảo và ngửi được thoang thoảng hương vị của bún bò trong phòng thi, cùng hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào".



Đoàn Việt Nam trên đất Pháp Ảnh: NVCC

Sau cuộc thi Flavour Masters thế giới, Nam cho biết anh khá tiếc vì phần thi thứ 2 chưa thể hiện tốt nên để thua một chút so với quán quân đến từ Lithuania. Nhưng hơn hết, anh cảm thấy tự hào và mãn nguyện vì đã làm hết sức cho hành trình suốt 3 ngày thi.

"Tôi tự hào vì đã mang được văn hoá, ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món ăn quê hương đến với bạn bè quốc tế. Bartender Việt Nam không thua kém đất nước nào trên thế giới", Nam chia sẻ.

Trước khi trở về Việt Nam, từ Pháp, bartender Phạm Hoài Nam chia sẻ thêm công thức pha chế cocktail bún bò Huế sẽ được Thanh Niên giới thiệu trong bài viết tiếp theo. Kính mời quý độc giả đón đọc.

Flavour Masters là cuộc thi pha chế quốc tế được tổ chức bởi Mathieu Teisseire – thương hiệu siro đến từ Pháp. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức bởi Tập Đoàn Ân Nam – Phân phối độc quyền của syrup Mathieu Teisseire tại thị trường Việt Nam. Phạm Hoài Nam là quán quân của Flavour Masters 2025 tại Việt Nam hồi tháng 7, được chọn dự thi quốc tế tại Pháp. Cuộc thi được tổ chức hai năm liên tiếp (2024 và 2025), với sự tham gia của rất nhiều bartender & barista trên khắp cả nước. Tiêu chí đánh giá bao gồm: tính sáng tạo trong công thức kỹ thuật pha chế, sự cân bằng và độc đáo của hương vị, khả năng truyền tải câu chuyện qua thức uống. Phần 1: True Flavour - 15 điểm: Tạo ra một loại siro để pha với soda với nền chính là siro bạc hà. Phần 2: Food Pairing - 50 điểm: Ban tổ chức sẽ cung cấp một món ăn và cho thí sinh tham quan vườn thảo mộc - Herb. Thí sinh có 1 tiếng để tạo ra 1 món cocktail hợp với món ăn với nguyên liệu là những loại thảo mộc được hái trong vườn và được chuẩn bị sẵn. Phần 3: Last Final - 50 điểm: Make Drinks Memorable (tạo nên thức uống đáng nhớ). Hoài Nam làm món cocktail bún bò Huế.



