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    Đời sốngCộng đồng

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'

    Phạm Hữu - Cao An Biên
    Chiều 29.9, triều cường khiến đường Nguyễn Bình (TP.HCM) ngập khoảng 1 km, có nơi sâu gần nửa mét. Hàng giờ liền, người dân phải canh con nước, chắn nước tràn vào nhà.

    Khoảng 16 giờ 30, tại đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước, TP.HCM), triều cường dâng cao tràn lên mặt đường, gây ngập nước ở nhiều đoạn. Điểm ngập nặng nhất kéo dài từ đoạn cầu Bà Sáu đến cầu Bà Chiêm 1. 

    Triều cường trùng với giờ tan tầm nên các phương tiện lưu thông qua khu vực này rất khó khăn, nhiều xe máy phải giảm tốc độ, di chuyển chậm, thậm chí bị chết máy người dân phải đẩy bộ. Mỗi khi ô tô, xe tải chạy qua, nước tạo thành những đợt sóng, tạt sang hai bên đường khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái.

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 1.

    Chiều 29.9, đường Nguyễn Bình lại ngập sâu do triều cường dâng cao

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 2.

    Đoạn ngập do triều cường trên đường Nguyễn Bình kéo dài khoảng 1 km, có nơi ngập khoảng nửa mét, lút bánh xe máy

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 3.

    Thời điểm 16 giờ 30, đường Nguyễn Bình đã... thành sông

    ẢNH: PHẠM HỮU

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    Với những người dân sống ở tuyến đường này, cảnh nước dâng không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Người dân phải canh con nước, lựa chọn thời điểm đi lại, đồng thời đắp bao cát, căng bạt ngăn nước tràn vào nhà.

    Đến khoảng 18 giờ 30, nước triều cường cũng có dấu hiệu rút bớt nhưng tình trạng ngập tại đường Nguyễn Bình tiếp tục ở mức cao.

    Anh Lê Minh Chí, hộ dân sống tại đường Nguyễn Bình cho biết, cảnh ngập nước do triều cường dâng cao diễn ra trong nhiều năm qua. Vào những tháng cuối năm, nước đã bắt đầu dâng cao mỗi tháng 2 lần. Tuy nhiên, càng về sau này, mức nước triều dâng ngày càng cao hơn các năm trước khiến cuộc sống ở đây hết sức khó khăn.

    "Như hôm nay nước bắt đầu dâng từ lúc 15 giờ 30 mà tới hơn 18 giờ nhưng vẫn chưa rút nữa. Như vậy ở đường này cứ mỗi tháng lại ngập vài ngày, mỗi ngày ngập 2 lần", anh Chí chia sẻ.

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 4.

    Người đi xe máy khi đến đây rất khó khăn, có người dắt xe men theo vỉa hè để vượt qua điểm ngập

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 5.

    Nhiều người đi xe máy khác không may mắn khi xe bị chết máy, khổ sở đẩy bộ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 6.

    Trong khi đó, người dân có nhà nằm dọc đường Nguyễn Bình phải dùng bạt, ngăn sóng nước tràn vào nhà

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 7.

    Anh Lê Minh Chí cho biết, một ngày 2 lần anh dùng bạt, bao cát và gạch để chắn nước tràn vào. Anh nói mực nước tháng này cao hơn mọi năm và lo tháng sau sẽ cao hơn

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'- Ảnh 8.

    Một số người dân phải lội nước về nhà chiều 29.9

    ẢNH: CAO AN BIÊN

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