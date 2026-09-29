Triều cường gây ngập nửa mét ở TP.HCM, có nơi người dân hàng giờ liền 'sống cùng con nước'

Khoảng 16 giờ 30, tại đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước, TP.HCM), triều cường dâng cao tràn lên mặt đường, gây ngập nước ở nhiều đoạn. Điểm ngập nặng nhất kéo dài từ đoạn cầu Bà Sáu đến cầu Bà Chiêm 1.

Triều cường trùng với giờ tan tầm nên các phương tiện lưu thông qua khu vực này rất khó khăn, nhiều xe máy phải giảm tốc độ, di chuyển chậm, thậm chí bị chết máy người dân phải đẩy bộ. Mỗi khi ô tô, xe tải chạy qua, nước tạo thành những đợt sóng, tạt sang hai bên đường khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái.

Chiều 29.9, đường Nguyễn Bình lại ngập sâu do triều cường dâng cao ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn ngập do triều cường trên đường Nguyễn Bình kéo dài khoảng 1 km, có nơi ngập khoảng nửa mét, lút bánh xe máy ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm 16 giờ 30, đường Nguyễn Bình đã... thành sông ẢNH: PHẠM HỮU

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Với những người dân sống ở tuyến đường này, cảnh nước dâng không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Người dân phải canh con nước, lựa chọn thời điểm đi lại, đồng thời đắp bao cát, căng bạt ngăn nước tràn vào nhà.

Đến khoảng 18 giờ 30, nước triều cường cũng có dấu hiệu rút bớt nhưng tình trạng ngập tại đường Nguyễn Bình tiếp tục ở mức cao.

Anh Lê Minh Chí, hộ dân sống tại đường Nguyễn Bình cho biết, cảnh ngập nước do triều cường dâng cao diễn ra trong nhiều năm qua. Vào những tháng cuối năm, nước đã bắt đầu dâng cao mỗi tháng 2 lần. Tuy nhiên, càng về sau này, mức nước triều dâng ngày càng cao hơn các năm trước khiến cuộc sống ở đây hết sức khó khăn.

"Như hôm nay nước bắt đầu dâng từ lúc 15 giờ 30 mà tới hơn 18 giờ nhưng vẫn chưa rút nữa. Như vậy ở đường này cứ mỗi tháng lại ngập vài ngày, mỗi ngày ngập 2 lần", anh Chí chia sẻ.

Người đi xe máy khi đến đây rất khó khăn, có người dắt xe men theo vỉa hè để vượt qua điểm ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người đi xe máy khác không may mắn khi xe bị chết máy, khổ sở đẩy bộ ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, người dân có nhà nằm dọc đường Nguyễn Bình phải dùng bạt, ngăn sóng nước tràn vào nhà ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Lê Minh Chí cho biết, một ngày 2 lần anh dùng bạt, bao cát và gạch để chắn nước tràn vào. Anh nói mực nước tháng này cao hơn mọi năm và lo tháng sau sẽ cao hơn ẢNH: CAO AN BIÊN