Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm: Nhiều tuyến đường, hẻm khu nam TP.HCM ngập sâu

Khoảng 16 giờ 45 hôm nay 28.9, nhiều nơi ở khu nam TP.HCM bắt đầu ngập nước bởi triều cường dâng cao. Nước từ sông, các con kênh, men theo hệ thống cống rồi tràn lên mặt đường và hẻm ở nhiều nơi.
Tại đường Nguyễn Văn Quỳ, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng và một số hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, nước từ các tuyến kênh rạch và hệ thống cống dâng lên mặt đường, có nơi ngập khá sâu. Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận), đoạn đường dài bị nước bao phủ, xe máy và ô tô di chuyển chậm. Một số người điều khiển xe máy phải chạy sát vào phần đường cao hơn để tránh những đoạn nước sâu.
Nước triều dâng gây ngập nhiều tuyến đường TP.HCM: xe máy quay đầu, leo lề tránh nước
Trên đường Phạm Hữu Lầu, tình trạng ngập cũng xuất hiện tại nhiều đoạn. Nước dâng khiến việc lưu thông của xe máy gặp khó khăn, đặc biệt tại những vị trí thấp và gần các tuyến đường giao nhau. Tuy nhiên, trong đợt triều cường lần này, đường Phạm Hữu Lầu ngập ít hơn so với mọi năm. Mực nước cũng giảm nhanh, trong thời gian ngắn sau khi triều cường đạt đỉnh. Đến khoảng 18 giờ, nước ngập tại đây hoàn toàn biến mất.
Tại giao lộ đường Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt - 15B như thường lệ khi triều cường dâng cũng ngập sâu, nhiều phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua vùng nước ngập. Người đi xe máy phải giảm tốc độ, tránh tạo sóng nước và liên tục quan sát mặt đường phía trước.
Trong khi đó, một số con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (xã Nhà Bè) cũng xuất hiện tình trạng nước dâng cao. Nước len vào các hẻm thấp, khiến người dân phải cẩn thận khi đưa xe ra vào; sinh hoạt, đi lại đều bị ảnh hưởng.
7.150 tỉ đồng chống ngập tại TP.HCM: Vì sao chỉ giải quyết được 3/50 điểm?
Bình luận (0)