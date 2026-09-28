Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm: Nhiều tuyến đường, hẻm khu nam TP.HCM ngập sâu

Khoảng 16 giờ 45 hôm nay 28.9, nhiều nơi ở khu nam TP.HCM bắt đầu ngập nước bởi triều cường dâng cao. Nước từ sông, các con kênh, men theo hệ thống cống rồi tràn lên mặt đường và hẻm ở nhiều nơi.

Tại đường Nguyễn Văn Quỳ, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng và một số hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, nước từ các tuyến kênh rạch và hệ thống cống dâng lên mặt đường, có nơi ngập khá sâu. Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận), đoạn đường dài bị nước bao phủ, xe máy và ô tô di chuyển chậm. Một số người điều khiển xe máy phải chạy sát vào phần đường cao hơn để tránh những đoạn nước sâu.

Chiều nay, đoạn đường Nguyễn Văn Quỳ ngập sâu do triều cường dâng cao ẢNH PHẠM HỮU

Khoảng 16 giờ 45, đoạn đường Nguyễn Văn Quỳ đã lênh láng nước Ảnh: PHẠM HỮU

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Thời điểm triều cường dâng cao chiều nay trùng với giờ tan tầm nên nhiều người về nhà trong cảnh khó khăn khi xe bị chết máy giữa dòng nước ẢNH: PHẠM HỮU

Trên đường Phạm Hữu Lầu, tình trạng ngập cũng xuất hiện tại nhiều đoạn. Nước dâng khiến việc lưu thông của xe máy gặp khó khăn, đặc biệt tại những vị trí thấp và gần các tuyến đường giao nhau. Tuy nhiên, trong đợt triều cường lần này, đường Phạm Hữu Lầu ngập ít hơn so với mọi năm. Mực nước cũng giảm nhanh, trong thời gian ngắn sau khi triều cường đạt đỉnh. Đến khoảng 18 giờ, nước ngập tại đây hoàn toàn biến mất.

Tại giao lộ đường Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt - 15B như thường lệ khi triều cường dâng cũng ngập sâu, nhiều phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua vùng nước ngập. Người đi xe máy phải giảm tốc độ, tránh tạo sóng nước và liên tục quan sát mặt đường phía trước.

Trong khi đó, một số con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (xã Nhà Bè) cũng xuất hiện tình trạng nước dâng cao. Nước len vào các hẻm thấp, khiến người dân phải cẩn thận khi đưa xe ra vào; sinh hoạt, đi lại đều bị ảnh hưởng.

Một số hẻm nằm trên đường Nguyễn Văn Quỳ bị ảnh hưởng bởi triều cường ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Nguyễn Văn Khỏe, hộ dân sống tại hẻm 204 đường Nguyễn Văn Quỳ cho biết con hẻm luôn ngập mỗi mùa triều cường, đặc biệt vào tháng 8 và 9 âm lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Cùng thời điểm, tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt - 15B cũng ngập sâu bởi triều cường. Tại đây nước ngập tràn hầu hết mặt đường tại giao lộ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nước ngập trùng với giờ tan tầm nên xe cộ chạy chậm, ùn ứ nối đuôi nhau qua điểm ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người đi xe máy phải men theo chỗ cao của vỉa hè để vượt qua điểm ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Hầu hết tuyến hẻm 1865 đường Huỳnh Tấn Phát và các hẻm nhánh khác đều bị nước bao vây ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Trần Thị Ngọc (ở hẻm 1865) cho biết nơi đây luôn bị ngập nước mỗi khi triều cường dâng cao. Tình trạng ngập vẫn chưa thể dứt điểm dù hẻm này từng nâng nền ẢNH: PHẠM HỮU

Tại đường Phạm Hữu Lầu cũng trong tình trạng ngập nước do triều cường ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay tình trạng ngập nước tại đường Phạm Hữu Lầu có phần giảm bớt so với mọi năm dù triều cường dâng cao ẢNH: CAO AN BIÊN

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