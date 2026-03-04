Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Triều cường dâng cao, bờ biển Mỹ Thủy sạt lở nghiêm trọng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/03/2026 16:53 GMT+7

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp triều cường dâng cao từ ngày 3.3 đến nay, khu vực bãi tắm Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy, Quảng Trị) xuất hiện tình trạng biển xâm thực mạnh, gây sạt lở nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Hải An (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), trong ngày 3 và 4.3, sóng lớn và nước biển dâng đã khoét sâu vào đất liền ở bãi tắm Mỹ Thủy với chiều dài sạt lở hơn 250 m, điểm xâm thực sâu từ 30 - 50 m. 

Nhiều hạng mục bị ảnh hưởng như đường giao thông, khu neo đậu tàu thuyền, bãi tắm cùng một số công trình phụ trợ và giếng nước của các hộ dân trong khu vực.

Triều cường dâng cao, bờ biển Mỹ Thủy sạt lở hơn 250 m- Ảnh 1.

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Mỹ Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Triều cường dâng cao, biển Mỹ Thủy sạt lở hơn 250m bờ biển

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đồn biên phòng Hải An đã khẩn trương cử một tổ công tác gồm 10 cán bộ, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai các biện pháp ứng phó. 

Triều cường dâng cao, bờ biển Mỹ Thủy sạt lở hơn 250 m- Ảnh 2.

Nhiều đoạn kè bị sạt lở

ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ bà con nhanh chóng di chuyển ghe, tàu và ngư lưới cụ dọc bờ biển đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức theo dõi sát tình hình tại khu vực sạt lở để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân

Triều cường dâng cao, bờ biển Mỹ Thủy sạt lở hơn 250 m- Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân đưa thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

ẢNH: THANH LỘC

Theo dự báo, nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, kết hợp triều cường và gió lớn, tình trạng xâm thực có thể còn diễn biến phức tạp, lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của người dân, một số khu vực mồ mả cùng các công trình dọc bãi tắm với chiều dài gần 1 km.

Chính quyền và lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

