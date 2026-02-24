Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cầu cạn đèo Mimosa ở cửa ngõ Đà Lạt thi công thần tốc sau sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
24/02/2026 14:12 GMT+7

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, công trường cầu cạn trên đèo Mimosa, quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), lập tức 'nóng' trở lại. Hàng chục công nhân, kỹ sư khẩn trương tăng tốc thi công để sớm hoàn thành công trình trên tuyến đường huyết mạch vào phố núi.

Hoàn thành 80% chỉ sau 50 ngày

Ngày 24.2, tại đèo Mimosa Km226+600 - Km226+800, quốc lộ 20, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Ngay ngày đầu trở lại công trường sau 10 ngày nghỉ tết, tổ đội đầu tiên của Công ty TNHH Xây dựng công trình Tiến Thành (Công ty Tiến Thành) triển khai thi công phần thành cầu cạn đèo Mimosa, mặt cầu và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Cận cảnh cầu cạn đèo Mimosa đạt gần 80% sau hơn 50 ngày thi công - Ảnh 1.

Cầu cạn đèo Mimosa đạt gần 80% khối lượng sau hơn 50 ngày thi công

ẢNH: LÂM VIÊN

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chỉ sau hơn 50 ngày thi công thực tế (không tính thời gian nghỉ tết), công trình đã đạt gần 80% khối lượng. Ba nhịp dầm cầu dài hơn 108 m đã thành hình vững chãi trên khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt giao thông cuối năm 2025.

Cận cảnh cầu cạn đèo Mimosa đạt gần 80% sau hơn 50 ngày thi công - Ảnh 2.

Gấp rút thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu cạn đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Bùi Huy Khoa, Giám đốc Công ty Tiến Thành (đơn vị thi công), cho biết chủ đầu tư công trình cầu cạn đèo Mimosa (tên trong hồ sơ thiết kế là cầu Xuân Hương) là Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng); còn nhà thầu là Công ty Tiến Thành và Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 (Nghệ An).

Cận cảnh cầu cạn đèo Mimosa đạt gần 80% sau hơn 50 ngày thi công - Ảnh 3.

Cầu cạn đèo Mimosa đã thành hình

ẢNH: LÂM VIÊN

Công trình cầu cạn đèo Mimosa có tổng chiều dài 133 m (tính cả đường dẫn hai đầu), phần cầu dài 108 m, rộng 9 m; tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ đồng. Công trình khởi công giữa tháng 12.2025, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 3.2026. So với kế hoạch 4 tháng ban đầu, tiến độ hiện nay được đánh giá là rất khả quan.

Tuyến đường huyết mạch vào Đà Lạt

Đèo Mimosa là một trong hai cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm Đà Lạt, cùng với đèo Prenn. Tuyến đèo này nằm trên quốc lộ 20, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật liệu xây dựng và lưu thông hành khách từ TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ lên Đà Lạt và ngược lại.

Cận cảnh cầu cạn đèo Mimosa đạt gần 80% sau hơn 50 ngày thi công - Ảnh 4.

Cầu cạn đèo Mimosa với 3 nhịp dầm dài 133 m

ẢNH: LÂM VIÊN

Khác với đèo Prenn chủ yếu phục vụ xe du lịch và xe con, đèo Mimosa lâu nay là tuyến ưu tiên cho xe tải, xe khách cỡ lớn và phương tiện vận tải nặng.

Cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2025, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, khiến mặt đường đèo Mimosa bị xé toạc rộng hơn 70 m, sâu khoảng 30 m, giao thông nhiều lần bị chia cắt. Việc lưu thông gián đoạn không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tác động mạnh đến hoạt động vận tải, cung ứng hàng hóa dịp cuối năm.

Cận cảnh cầu cạn đèo Mimosa đạt gần 80% sau hơn 50 ngày thi công - Ảnh 5.

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, công trường cầu cạn trên đèo Mimosa sôi động trở lại

ẢNH: LÂM VIÊN

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng và tỉnh Lâm Đồng quyết định xây dựng cầu cạn đèo Mimosa, thay cho giải pháp gia cố tạm, được xem là bước đi căn cơ, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đường đèo chiến lược.

Cận cảnh cầu cạn đèo Mimosa đạt gần 80% sau hơn 50 ngày thi công - Ảnh 6.

Xây dựng thành cầu cạn đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân và giới tài xế thường xuyên qua lại đèo Mimosa kỳ vọng cây cầu mới sẽ sớm đưa vào sử dụng, giúp việc lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là với các xe tải chở hàng hóa ra vào Đà Lạt.

