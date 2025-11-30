Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

18 giờ hôm nay 30.11 thông tuyến đèo Mimosa sau 12 ngày bị sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
30/11/2025 18:12 GMT+7

Từ 18 giờ ngày 30.11, người và phương tiện giao thông được phép lưu thông trở lại qua tuyến đường đèo Mimosa trên QL20 sau 12 ngày tạm ngưng vì sạt lở nghiêm trọng.

Từ 18 giờ ngày 30.11, người và phương tiện giao thông được phép lưu thông trở lại qua tuyến đường đèo Mimosa trên QL20, thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, sau 12 ngày tạm ngưng vì sạt lở nghiêm trọng.

Từ 18 giờ ngày 30.11 thông tuyến đèo Mimosa sau 12 ngày bị sạt lở- Ảnh 1.

Ban Quản lý dự án 85 thực hiện thảm nhựa nóng trên tuyến đường tạm qua vị trí sạt lở trên đèo Mimosa

ẢNH: CTV

Ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa ký Văn bản số 456/TB-SXD thông báo, nêu rõ: Từ 18 giờ ngày 30.11, người và phương tiện giao thông được phép lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Mimosa qua đoạn Km226+600 - Km226+800, theo tuyến đường tạm; đồng thời các đơn vị thi công đang tiếp tục thi công các hạng mục khắc phục tại đoạn tuyến.

Từ 18 giờ ngày 30.11 thông tuyến đèo Mimosa sau 12 ngày bị sạt lở- Ảnh 2.

Từ 18 giờ ngày 30.11, người và phương tiện giao thông được phép lưu thông trở lại qua tuyến đường đèo Mimosa trên QL20 sau 12 ngày tạm ngưng vị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: L.V

Sở Xây dựng khuyến cáo đến người dân và các phương tiện, hạn chế lưu thông qua đèo Mimosa khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) trừ trường hợp cần thiết. Đồng thời trong quá trình lưu thông chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang tổ chức thi công sửa chữa trên tuyến.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt hỗ trợ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn trong thời gian thi công sửa chữa, khắc phục các hạng mục còn lại của đèo Mimosa. 

Ban Quản lý dự án 85 chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra công trình đường tạm để kịp thời sửa chữa nếu có phát sinh hư hỏng, tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng phương án tổ chức giao thông và quy định hiện hành.

Từ 18 giờ ngày 30.11 thông tuyến đèo Mimosa sau 12 ngày bị sạt lở- Ảnh 3.

Ban Quản lý dự án 85 tiếp tục gia cố phần đường bị sạt lở cạnh đường tạm mới mở trên đèo Mimosa

ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã đưa tin, đêm 18 rạng sáng 19.11 trời mưa lớn khiến đèo Mimosa bị sạt lở mặt đường bị xé toạc rộng khoảng 70 m, sâu hơn 30 m, cắt đứt giao thông hoàn toàn trên tuyến đèo này. Ngày 21.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến khảo sát thực tế đèo Mimosa và các tuyến đèo ở Lâm Đồng bị sạt lở, đồng thời chỉ đạo trong 10 ngày phải thông đèo Mimosa.

