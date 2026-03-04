Gen Z Quảng Trị 'check-in' nghĩa vụ Công an nhân dân: Yêu là lên đường!

Năm 2026, hơn 400 bạn trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND), trong đó gần 100 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Học xong, có việc làm rồi… nhưng vẫn chọn đi nghĩa vụ. Nghe là thấy "cháy" rồi!

Nữ dược sĩ duy nhất: 'Nỏ dám thi' nhưng vẫn quyết theo đuổi đam mê

Mấy ngày nay, Nguyễn Khánh Huyền (thôn Tân Định, xã Vĩnh Linh) vui như tết. Huyền là nữ duy nhất của tỉnh trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2026, trong tổng số 652 nguồn tuyển ban đầu.

Nguyễn Khánh Huyền tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế ẢNH: THANH LỘC

Sinh ra trong gia đình làm nông, ngoài giờ học, Huyền vẫn xắn quần xuống đồng cấy lúa cùng ba mẹ. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Trường đại học Y Dược Huế, cả xóm kéo đến chúc mừng. Tháng 7.2025, Huyền tốt nghiệp dược sĩ, nhiều nơi mời làm việc nhưng cô gái nhỏ chỉ cười: "Em vẫn thích màu áo CAND hơn".

Nguyễn Khánh Huyền đến với giấc mơ là CAND theo cách riêng ẢNH: THANH LỘC

Huyền kể, từ thời THCS, mỗi lần xem phim, đọc báo về các chiến sĩ công an, thấy sự gan dạ, bản lĩnh là mê tít. Chỉ có điều… điểm thi vào các trường CAND cao quá nên "nỏ dám thi".

Không thi trường công an nhưng ước mơ thì chưa bao giờ tắt. Và giờ đây, Huyền chính thức chạm tay vào giấc mơ ấy theo một cách rất riêng.

Chàng trai Bru - Vân Kiều và cử nhân luật: Học xong vẫn chọn lên đường

Câu chuyện của Hồ Ánh Dương (thôn Thuận 5, xã Lìa) cũng truyền cảm hứng không kém. Là con em đồng bào Bru - Vân Kiều, Dương sớm đặt mục tiêu phải học đại học để làm gương cho các em nhỏ trong bản. Thi không đỗ trường công an nhưng Dương không từ bỏ.

Hồ Anh Dương tốt nghiệp loại khá ngành quản lý nhà nước của Học viện Hành chính và Quản trị công ẢNH: THANH LỘC

Cậu thi vào Học viện Hành chính và Quản trị công, tốt nghiệp loại khá ngành quản lý nhà nước. Về quê, ba mẹ hỏi xin việc ở đâu, Dương tỉnh queo: "Con chờ viết đơn đi nghĩa vụ CAND".

Trong lá đơn tình nguyện, Dương viết mong muốn cống hiến sức trẻ, rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và phụng sự Tổ quốc. Đọc thôi cũng thấy rõ một tinh thần rất "gen Z", sống có mục tiêu và không ngại thử thách.

Chàng trai Nguyễn Đức Cường sắp có cơ hội khoác lên màu áo CAND ẢNH: THANH LỘC

Ở xã Quảng Ninh, Nguyễn Anh Đức cũng khiến bà con tự hào. Tốt nghiệp Trường ĐH Luật loại giỏi, Đức từng nhiều lần tự trách: "Biết đâu thi vào trường CAND từ đầu thì giờ đã mặc sắc phục rồi".

Nhưng thay vì tiếc nuối, Đức chọn hành động. Tốt nghiệp xong, cậu đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND và vỡ òa khi được tuyển chọn.

'Tuyển người nào, chắc người đó'

Theo thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị, năm 2026 đơn vị tuyển chọn 480 công dân trên tổng số 649 nguồn. Trong đó có 479 nam và 1 nữ; 65 người đã tốt nghiệp đại học, 32 người tốt nghiệp cao đẳng.

Phương châm là "tuyển người nào, chắc người đó", không chỉ đủ số lượng mà phải bảo đảm chất lượng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho lực lượng.

Công an cơ sở phối với với các tổ chức chính trị xã hội đến nhà động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các tân binh, giúp họ yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ ẢNH: THANH LỘC

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai tuyển quân trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều quy định được điều chỉnh. Thẩm quyền gọi khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ được giao về cấp xã; dữ liệu dân cư được ứng dụng mạnh mẽ trong tạo nguồn tuyển chọn. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà đã "vào việc" thật sự.

Từ những cánh đồng lúa, bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, nhiều bạn trẻ Quảng Trị hôm nay có chung một lựa chọn: tạm gác công việc, tạm rời vùng an toàn để khoác lên mình sắc phục CAND cùng nụ cười và câu nói giản dị: "Yêu thì đi thôi!".