Quảng Trị: Va chạm xe container, 1 người tử vong tại chỗ

Chiều nay 1.3, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ ẢNH: B.H

Cụ thể, vào lúc 13 giờ chiều 1.3, tại Km1067+800 đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua ngã tư Xuân Hòa (xã Cồn Tiên), xảy ra vụ tai nạn giữa xe container biển số 86H-024.12 kéo theo rơ moóc biển số 86RM-0014 với xe máy không gắn biển số do H.V.T (trú bản Thúc, xã Vĩnh Ô, Quảng Trị) điều khiển.

Tai nạn khiến T. tử vong tại chỗ, thời điểm xảy ra vụ việc T. điều khiển xe máy không mang theo giấy tờ tùy thân.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành xác minh nhân thân cho nạn nhân.

Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ.