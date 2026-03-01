Đồng Nai: Xe 7 chỗ lật nghiêng trên đường, 2 bà cháu tử vong

Ngày 1.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, ông H.T.T (59 tuổi, xã Tân Lợi) lái xe ô tô biển số 93A-437… chở theo vợ là bà N.K.D (57 tuổi) và cháu gái 10 tuổi, đi trên đường ĐT.753 theo hướng ngã ba Thạch Màng đến cầu Mã Đà.

Lực lượng công an điều tiết giao thông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi thì bất ngờ mất lái khiến chiếc xe bị lật. Hậu quả vụ tai nạn làm bà D. và cháu gái tử vong tại chỗ, ông T. bị thương.

Ghi nhận của phóng viên, đoạn đường nơi chiếc xe bị tai nạn khá cong cua, đường hẹp, chiếc xe sau khi bị lật nghiêng thì phần đầu đã biến dạng, hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lợi cùng Đội CSGT số 4 phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong.