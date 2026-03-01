Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Xe 7 chỗ lật nghiêng trên đường, 2 bà cháu tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
01/03/2026 16:37 GMT+7

Chiếc xe 7 chỗ đi trên đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bị lật nghiêng khiến 2 bà cháu tử vong.

Ngày 1.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ.

Đồng Nai: Xe 7 chỗ lật nghiêng trên đường ĐT.753 khiến 2 bà cháu tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, ông H.T.T (59 tuổi, xã Tân Lợi) lái xe ô tô biển số 93A-437… chở theo vợ là bà N.K.D (57 tuổi) và cháu gái 10 tuổi, đi trên đường ĐT.753 theo hướng ngã ba Thạch Màng đến cầu Mã Đà.

Đồng Nai: Xe 7 chỗ lật nghiêng trên đường ĐT.753 khiến 2 bà cháu tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng công an điều tiết giao thông

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi thì bất ngờ mất lái khiến chiếc xe bị lật. Hậu quả vụ tai nạn làm bà D. và cháu gái tử vong tại chỗ, ông T. bị thương.

Ghi nhận của phóng viên, đoạn đường nơi chiếc xe bị tai nạn khá cong cua, đường hẹp, chiếc xe sau khi bị lật nghiêng thì phần đầu đã biến dạng, hư hỏng nặng.

Đồng Nai: Xe 7 chỗ lật nghiêng trên đường ĐT.753 khiến 2 bà cháu tử vong - Ảnh 3.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lợi cùng Đội CSGT số 4 phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong.

Tin liên quan

Tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy khiến 2 người tử vong

Tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy khiến 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 50, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giữa xe cứu thương và xe máy khiến 2 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

2 bà cháu tử vong Đồng Nai tai nạn giao thông nghiêm trọng cầu Mã Đà đường ĐT.753
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận