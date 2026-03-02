Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Thạc sĩ 25 tuổi rời ngân hàng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Gia Bách
Gia Bách
02/03/2026 06:00 GMT+7

Tại Cà Mau, trong hàng trăm thanh niên nhập ngũ lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, Nguyễn Bảo Trọng là thạc sĩ duy nhất.

Hành trình trưởng thành từ phong trào thanh niên

Trong danh sách 448 công dân ưu tú nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026 tại Cà Mau, Nguyễn Bảo Trọng (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc) gây chú ý đặc biệt vì là người duy nhất có trình độ thạc sĩ.

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Trọng sở hữu nền tảng học vấn bài bản, liên tục ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng chú ý. Tuy nhiên, hành trình đến với màu áo công an của Trọng không theo con đường thẳng.

Từ nhỏ, Trọng đã yêu thích màu áo công an và nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ bảo vệ bình yên cho nhân dân. Tốt nghiệp phổ thông, vì hoàn cảnh gia đình, Trọng không thi vào các trường thuộc lực lượng công an mà rẽ hướng, tốt nghiệp đại học, đi làm tại một ngân hàng. Công việc ổn định suốt 3 năm, tưởng chừng là lựa chọn lâu dài.

Bước ngoặt đến khi cơ hội nghĩa vụ công an nhân dân mở ra, cũng là lúc ước mơ thuở nhỏ có dịp quay trở lại. Tháng 9.2025, sau khi nhận bằng thạc sĩ, đang có công việc ổn định, Trọng lựa chọn dừng lại con đường nghề nghiệp đang thuận lợi để đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Một quyết định không nhiều người trẻ cùng hoàn cảnh sẵn sàng đưa ra.

Thạc sĩ 25 tuổi rời ngân hàng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 3.

Nguyễn Bảo Trọng tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian công tác, tích cực hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng và phong trào thanh niên

ẢNH: NVCC

Trước khi trở thành tân binh công an nhân dân, Trọng đã có quá trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều dấu ấn.

Trọng đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam công nhận; nhận bằng khen của Tỉnh đoàn An Giang tại cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XI năm 2022; đồng thời được giấy khen của Trung ương Đoàn vì thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thanh niên.

Trọng trực tiếp tham gia triển khai nhiều chương trình quy mô cấp tỉnh, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức phong trào. Trọng cũng là thành viên Ban điều hành Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin", tích cực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuỗi hoạt động ấy cho thấy hành trình trưởng thành của một thanh niên gắn chặt với môi trường rèn luyện tập thể, nơi lý tưởng cống hiến được hình thành trước khi trở thành lựa chọn nghề nghiệp.

Sẵn sàng nhập ngũ

Ngày 1.3, trao đổi với PV Thanh Niên, Trọng cho biết, bản thân đang háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ, chủ động chuẩn bị tinh thần để bước vào môi trường huấn luyện mới tại thao trường.

Chia sẻ về quyết định của mình, Trọng nói: "Với tôi, khi nhận thức rõ ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đó không chỉ là một lựa chọn mà còn là trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc. Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, bản lĩnh và đầy thử thách để trưởng thành hơn về ý chí, tác phong, tinh thần trách nhiệm".

Trọng cho rằng, môi trường học tập, huấn luyện và làm việc đặc thù sẽ là cơ hội quý giá giúp bản thân hoàn thiện cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu có cơ hội, Trọng mong muốn gắn bó lâu dài trong lực lượng công an nhân dân, xem đây không chỉ là nghĩa vụ của tuổi trẻ mà còn là con đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Câu chuyện của Nguyễn Bảo Trọng không tách rời bức tranh chung của thanh niên Cà Mau. Hàng trăm công dân trúng tuyển nghĩa vụ năm 2026 đang hăng hái lên đường nhập ngũ với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào, bổ sung nguồn lực trẻ, có trình độ và giàu nhiệt huyết cho lực lượng công an nhân dân. Điểm chung của họ không nằm ở xuất phát điểm giống nhau, mà ở quyết định tạm gác lợi ích riêng để lựa chọn con đường cống hiến.


Tin liên quan

Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác áo Công an nhân dân

Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác áo Công an nhân dân

Từ lá đơn viết tay gửi Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh An (tỉnh Cà Mau), Lê Thị Duyên được gọi nhập ngũ, biến ước mơ khoác áo Công an nhân dân thành hiện thực.

Khám phá thêm chủ đề

Nhập ngũ nghĩa vụ công an cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận