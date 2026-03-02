Thạc sĩ 25 tuổi rời ngân hàng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Hành trình trưởng thành từ phong trào thanh niên

Trong danh sách 448 công dân ưu tú nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026 tại Cà Mau, Nguyễn Bảo Trọng (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc) gây chú ý đặc biệt vì là người duy nhất có trình độ thạc sĩ.

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Trọng sở hữu nền tảng học vấn bài bản, liên tục ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng chú ý. Tuy nhiên, hành trình đến với màu áo công an của Trọng không theo con đường thẳng.

Từ nhỏ, Trọng đã yêu thích màu áo công an và nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ bảo vệ bình yên cho nhân dân. Tốt nghiệp phổ thông, vì hoàn cảnh gia đình, Trọng không thi vào các trường thuộc lực lượng công an mà rẽ hướng, tốt nghiệp đại học, đi làm tại một ngân hàng. Công việc ổn định suốt 3 năm, tưởng chừng là lựa chọn lâu dài.

Bước ngoặt đến khi cơ hội nghĩa vụ công an nhân dân mở ra, cũng là lúc ước mơ thuở nhỏ có dịp quay trở lại. Tháng 9.2025, sau khi nhận bằng thạc sĩ, đang có công việc ổn định, Trọng lựa chọn dừng lại con đường nghề nghiệp đang thuận lợi để đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Một quyết định không nhiều người trẻ cùng hoàn cảnh sẵn sàng đưa ra.

Nguyễn Bảo Trọng tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian công tác, tích cực hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng và phong trào thanh niên ẢNH: NVCC

Trước khi trở thành tân binh công an nhân dân, Trọng đã có quá trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều dấu ấn.

Trọng đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam công nhận; nhận bằng khen của Tỉnh đoàn An Giang tại cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XI năm 2022; đồng thời được giấy khen của Trung ương Đoàn vì thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thanh niên.

Trọng trực tiếp tham gia triển khai nhiều chương trình quy mô cấp tỉnh, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức phong trào. Trọng cũng là thành viên Ban điều hành Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin", tích cực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuỗi hoạt động ấy cho thấy hành trình trưởng thành của một thanh niên gắn chặt với môi trường rèn luyện tập thể, nơi lý tưởng cống hiến được hình thành trước khi trở thành lựa chọn nghề nghiệp.

Sẵn sàng nhập ngũ

Ngày 1.3, trao đổi với PV Thanh Niên, Trọng cho biết, bản thân đang háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ, chủ động chuẩn bị tinh thần để bước vào môi trường huấn luyện mới tại thao trường.

Chia sẻ về quyết định của mình, Trọng nói: "Với tôi, khi nhận thức rõ ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đó không chỉ là một lựa chọn mà còn là trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc. Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, bản lĩnh và đầy thử thách để trưởng thành hơn về ý chí, tác phong, tinh thần trách nhiệm".

Trọng cho rằng, môi trường học tập, huấn luyện và làm việc đặc thù sẽ là cơ hội quý giá giúp bản thân hoàn thiện cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu có cơ hội, Trọng mong muốn gắn bó lâu dài trong lực lượng công an nhân dân, xem đây không chỉ là nghĩa vụ của tuổi trẻ mà còn là con đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Câu chuyện của Nguyễn Bảo Trọng không tách rời bức tranh chung của thanh niên Cà Mau. Hàng trăm công dân trúng tuyển nghĩa vụ năm 2026 đang hăng hái lên đường nhập ngũ với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào, bổ sung nguồn lực trẻ, có trình độ và giàu nhiệt huyết cho lực lượng công an nhân dân. Điểm chung của họ không nằm ở xuất phát điểm giống nhau, mà ở quyết định tạm gác lợi ích riêng để lựa chọn con đường cống hiến.



