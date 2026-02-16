Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác áo Công an nhân dân

Giữa không khí phấn khởi chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 và mùa tuyển quân sôi động trên cả nước, câu chuyện nhỏ tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đó là lá đơn viết tay của Lê Thị Duyên (24 tuổi) bày tỏ nguyện vọng được tình nguyện nhập ngũ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Không phải quyết định được đưa ra trong phút bốc đồng, lá đơn ấy là kết quả của một ước mơ đã theo Lê Thị Duyên từ nhỏ, mong muốn được đứng trong hàng ngũ những người chiến sĩ công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đại diện Công an xã Khánh An trao quyết định của Chủ tịch UBND xã gọi công dân Lê Thị Duyên nhập ngũ ẢNH: CTV

Năm 2026, xã Khánh An có 36 công dân được gọi nhập ngũ. Trong danh sách ấy, Lê Thị Duyên là nữ công dân duy nhất được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đồng thời cũng là nữ công dân duy nhất của xã nhập ngũ năm nay.

Duyên vừa tốt nghiệp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Trong thời gian học tập và sinh hoạt tại địa phương, Duyên luôn là đoàn viên ưu tú, năng nổ trong các hoạt động phong trào.

Chia sẻ về quyết định của mình, Duyên nói: "Với ước mơ được khoác lên mình màu áo lính từ nhỏ, được sự ủng hộ của gia đình và tìm hiểu về tấm gương các chị tình nguyện những năm trước, em mong muốn được cống hiến sức trẻ, trí tuệ nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ bình yên cho Nhân dân. Đây là cột mốc quan trọng của em, em rất vinh dự và tự hào vì ước mơ sắp trở thành hiện thực. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện để cống hiến công sức nhỏ bé trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Nhận thấy tinh thần quyết tâm và lý tưởng trong sáng của nữ công dân trẻ, Công an xã Khánh An đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và hướng dẫn Duyên hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nguyện vọng.

Ngày 12.2 vừa qua, Công an xã Khánh An tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trao quyết định của Chủ tịch UBND xã gọi công dân Duyên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026. Khoảnh khắc trao quyết định không chỉ là dấu mốc cá nhân của một nữ tân binh trẻ mà còn là điểm nhấn trong mùa tuyển quân tại địa phương.

Việc nữ công dân duy nhất của xã Khánh An được gọi nhập ngũ năm 2026 trở thành hình ảnh giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì An ninh Tổ quốc" trong lớp lớp thanh niên tỉnh Cà Mau.



Trong mùa xuân của những khởi đầu mới, lá đơn viết tay tình nguyện nhập ngũ của Lê Thị Duyên trở thành chi tiết nhỏ nhưng đủ sức tạo nên câu chuyện lớn, câu chuyện về khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, được viết bằng chính lựa chọn của một người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời.