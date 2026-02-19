Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cà Mau hoàn thành tuyển 448 công dân nghĩa vụ Công an nhân dân

Gia Bách
Gia Bách
19/02/2026 16:22 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất tuyển chọn 448 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026, đạt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Ngày 19.2, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này chính thức chốt danh sách 448 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 sau quá trình tuyển chọn chặt chẽ, công khai và minh bạch từ khâu tạo nguồn đến khám phúc tra.

Cà Mau hoàn thành tuyển 448 công dân nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 - Ảnh 1.

Công an xã Gành Hào trao quyết định và tặng quà cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026

ẢNH: CACC

Từ hơn 560 công dân trong nguồn tuyển ban đầu, hội đồng khám phúc tra đã lựa chọn những trường hợp đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khỏe.

Mùa tuyển quân năm nay, chất lượng nguồn tuyển tăng rõ rệt khi gần 120 công dân có trình độ từ trung cấp, cao đẳng đến sau đại học tự nguyện đăng ký tham gia. Cùng với đó, đợt tuyển quân ghi nhận 9 nữ công dân ưu tú tình nguyện nhập ngũ, tạo dấu ấn về sự tham gia của nguồn nhân lực trẻ có tri thức và tinh thần cống hiến.

Tại các xã Lương Thế Trân, Gành Hào, Cái Đôi Vàm, Thanh Tùng, Đông Hải và 2 phường Lý Văn Lâm, An Xuyên... lực lượng công an cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tết và dặn dò các thanh niên giữ vững kỷ luật, sẵn sàng bước vào môi trường rèn luyện mới.

Việc hoàn thành đủ chỉ tiêu cùng sự gia tăng nguồn tuyển trình độ cao đang tạo điểm nhấn cho mùa tuyển quân nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 tại Cà Mau.

Khám phá thêm chủ đề

