TP.HCM hỗ trợ đến 25 triệu đồng điều trị mắt cho công dân nhập ngũ 2026

Sáng 5.2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức họp phiên thứ nhất. Theo báo cáo, tính đến ngày 29.1, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, bảo đảm số lượng và từng bước nâng cao chất lượng giao quân.

Năm 2026, TP.HCM được giao tuyển chọn và gọi 9.105 công dân nhập ngũ, cao nhất cả nước. Trong đó, nghĩa vụ quân sự là 7.300 công dân, nghĩa vụ công an nhân dân là 1.805 công dân.

Hơn 409.000 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ

Qua xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2026, TP.HCM quản lý 409.486 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chiếm 4,19% dân số thường trú. Công tác quản lý nguồn được tăng cường thông qua việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06, giúp kéo giảm 0,6% tỷ lệ công dân vắng mặt tại địa phương so với năm 2025.

Thành phố đã tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 29.200 công dân. Kết quả có 12.574 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, đạt 43,06%. Trong số này, sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 51%, sức khỏe loại 3 chiếm 48,81%.

Đáng chú ý, có 118 đảng viên đủ sức khỏe nhập ngũ, trong đó 95 đảng viên chính thức, đạt 1,3%, vượt chỉ tiêu đề ra. Công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đủ sức khỏe nhập ngũ là 4.008 người, đạt gần 55% so với chỉ tiêu chất lượng.

Bên cạnh đó, hơn 2.400 công dân tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, vượt so với tổng chỉ tiêu được giao.

Năm 2026, TP.HCM tiếp tục là địa phương được giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cao nhất cả nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Một điểm mới đáng chú ý trong tuyển quân năm 2026 là việc TP.HCM triển khai chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt cho công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân với mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng cho trường hợp phẫu thuật 2 mắt. Chính sách này góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn tuyển trong bối cảnh tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ tại đô thị lớn còn cao.

TP.HCM đã tổ chức hiệp đồng giao, nhận quân với 36 đơn vị cấp sư đoàn, lữ đoàn và tương đương; thống nhất chốt hồ sơ, danh sách, thời gian và địa điểm giao quân. Lễ giao nhận quân năm 2026 sẽ được tổ chức tại 6 khu vực trên địa bàn thành phố, trong đó lễ giao quân điểm cấp thành phố diễn ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chặt chẽ trong khâu tuyển chọn

Phát biểu chỉ đạo, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM yêu cầu từng thành viên được phân công trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, các phường, xã, đặc khu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao địa bàn để đeo bám, nắm chắc tình hình biến động của thanh niên.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM họp phiên thứ nhất ẢNH: QUỲNH ANH

Lực lượng công an phối hợp chính quyền cơ sở triển khai rà soát thực chất, đối chiếu kỹ lưỡng lý lịch, thân nhân, tuyệt đối không để sai sót về tiêu chuẩn chính trị trong khâu gọi nhập ngũ. Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã phải phát huy vai trò tham mưu trúng, đúng và hiệu quả cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương, xử lý dứt điểm các vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh, công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phối hợp chặt chẽ để ngày giao nhận quân thực sự là ngày hội của toàn dân, đưa những người con ưu tú của thành phố vào môi trường quân ngũ đạt chất lượng cao nhất.