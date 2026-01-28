TP.HCM tiễn 1.249 quân nhân xuất ngũ, mỗi chiến sĩ nhận hơn 35 triệu đồng hỗ trợ

Sáng 28.1, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ tiễn 1.249 quân nhân xuất ngũ sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương.

Có mặt tại buổi lễ xuất ngũ, không khí rộn ràng xen lẫn những cái ôm thật chặt của những người lính trẻ.

Quân nhân xuất ngũ thực hiện nghi thức tuyên thệ ẢNH: THÚY LIỄU

Chiến sĩ Nguyễn Hải Thọ (Trung đoàn Gia Định) chia sẻ: "Sau 2 năm công tác, đây là ngày đáng chờ đợi nhất. Dù rất phấn khởi để về nhà nhưng thú thật cũng buồn vì phải chia tay anh em đã chung sống suốt thời gian qua. Đêm qua, hầu như không anh em nào ngủ được".

Cùng chung tâm trạng, chiến sĩ Trần Văn Tuấn Đức (Trung đoàn Gia Định) cho biết đêm cuối cùng ở đơn vị gần như thức trắng.

"Nhìn ra đường thấy người dân chở nhau đi sắm tết, tụi em cũng bồn chồn lắm. Nhớ lại những ngày đầu 3 tháng quân trường lạ lẫm, giờ thì anh em đã quá thân thiết, đi rồi rất khó quên", Đức thật thà kể.

Quân nhân xuất ngũ duyệt đội ngũ lần cuối ẢNH: THÚY LIỄU

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, năm 2026, có 1.249 quân nhân xuất ngũ (nhập ngũ tháng 2.2024). Trong suốt quá trình tại ngũ ở các đơn vị như Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn 10, Trung đoàn Minh Đạm..., các chiến sĩ trải qua quá trình rèn luyện toàn diện từ tư tưởng chính trị đến kỹ thuật chiến đấu.

Kết quả rèn luyện rất đáng khích lệ với 429 chiến sĩ được thăng quân hàm thượng sĩ, 297 được thăng quân hàm trung sĩ và 514 được thăng quân hàm hạ sĩ.

Đặc biệt, môi trường quân đội đã tôi luyện nên những hạt nhân ưu tú với 49 chiến sĩ vinh dự được kết nạp Đảng ngay trong thời gian tại ngũ và 18 chiến sĩ đủ điều kiện đào tạo sĩ quan dự bị.

Bên cạnh sự trưởng thành về nhận thức, các chế độ chính sách hỗ trợ quân nhân xuất ngũ năm nay cũng được đảm bảo đầy đủ, trong đó có nguồn vốn nhỏ để các bạn trẻ lập nghiệp.

Cụ thể, tổng số tiền trợ cấp một lần, trợ cấp tạo việc làm và bảo hiểm xã hội mà mỗi quân nhân nhận được là hơn 35 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi chiến sĩ còn được tặng 1 thẻ học nghề có giá trị tương đương 12 tháng lương cơ sở, cùng các phần quà tết từ Bộ Quốc phòng và UBND TP.HCM.

Các chế độ hỗ trợ quân nhân xuất ngũ được bảo đảm đầy đủ ẢNH: THÚY LIỄU

Nắm bắt cơ hội này, nhiều chiến sĩ đã có định hướng rõ ràng ngay khi rời quân ngũ. Chiến sĩ Nguyễn Hải Thọ cho biết sẽ tận dụng thẻ học nghề để hoàn thiện các chứng chỉ còn dang dở. Trong khi đó, chiến sĩ Trần Văn Tuấn Đức dự định dùng thẻ nghề để đi học bằng lái xe, sớm ổn định công việc phụ giúp gia đình.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị: "Sau khi trở về địa phương, các hạ sĩ quan, binh sĩ được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, tham gia lao động, công tác trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Dù ở bất kỳ cương vị nào, các chiến sĩ phải tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương".

Sau lễ xuất quân, trong thời hạn 15 ngày, các quân nhân sẽ đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã/phường để đăng ký ngạch dự bị, tiếp tục sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.