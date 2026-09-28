Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Xe chết máy, học sinh lội nước

Chị Trâm (29 tuổi, bán vé số) ở trọ trên đường Rạch Cùng. Chật vật di chuyển qua đoạn ngập, chị cho biết chị đã quen với cảnh này suốt 2 năm nay, từ ngày thuê trọ ở đây. "Con gái tôi cũng tan học về, lội bộ về nhà ướt váy hết", chị chia sẻ