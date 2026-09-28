Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Xe chết máy, học sinh lội nước

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Chiều nay 28.9, triều cường đạt đỉnh, nước dâng cao ở TP.HCM đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Học sinh xắn quần lội nước, một số xe máy chết máy giữa đường.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 30 phút hôm nay 28.9 tại đường Rạch Cùng, tuyến kết nối đến đầu bến phà Phú Định phía bờ phường Bình Đông (TP.HCM) kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch bắt đầu dâng cao. Nhiều học sinh tan học phải xắn quần lội nước, quần áo ướt sũng; một số xe máy đi qua đoạn ngập bị chết máy
[CLIP]: Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy
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