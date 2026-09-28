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    Đời sốngCộng đồng

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Xe chết máy, học sinh lội nước

    Cao An Biên -Phạm Hữu
    Chiều nay 28.9, triều cường đạt đỉnh, nước dâng cao ở TP.HCM đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Học sinh xắn quần lội nước, một số xe máy chết máy giữa đường.

    Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 30 phút hôm nay 28.9 tại đường Rạch Cùng, tuyến kết nối đến đầu bến phà Phú Định phía bờ phường Bình Đông (TP.HCM) kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch bắt đầu dâng cao. Nhiều học sinh tan học phải xắn quần lội nước, quần áo ướt sũng; một số xe máy đi qua đoạn ngập bị chết máy

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 1.

    Hơn 17 giờ tại đường Rạch Cùng, triều cường bắt đầu dâng cao. Ngay giờ tan tầm, nhiều học sinh lội nước về nhà

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 2.

    Nước đã bắt đầu dâng cao trong kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch, học sinh dẫn bộ, xe chết máy

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 3.

    Nhiều em nhỏ tan học đúng giờ triều cường dâng cao, xắn quần lội nước

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 4.

    Chạy qua đường ngập vì triều cường, người đàn ông phải nhích từng chút vì xe chết máy

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 5.

    "Chạy qua có 1 đoạn ngập mà chết máy xe luôn. Bó tay!", người đàn ông chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    7.150 tỉ đồng chống ngập tại TP.HCM: Vì sao chỉ giải quyết được 3/50 điểm?

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 6.

    Chị Trâm (29 tuổi, bán vé số) ở trọ trên đường Rạch Cùng. Chật vật di chuyển qua đoạn ngập, chị cho biết chị đã quen với cảnh này suốt 2 năm nay, từ ngày thuê trọ ở đây. "Con gái tôi cũng tan học về, lội bộ về nhà ướt váy hết", chị chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 7.

    Nhiều hộ dân "sống với triều cường" suốt hàng chục năm qua

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 8.

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 9.

    Càng về chiều tối, nước càng dâng cao hơn

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 10.

    Như Thanh Niên đã thông tin, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào hôm nay ngày 28.9 - 30.9 (tức 18.8 - 20.8 âm lịch). Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,6 - 1,65 m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 5 cm. Trạm Thủ Dầu Một 1,75 - 1,85 m, ở mức trên báo động 3 từ 15 - 25 cm

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chiều nay 28.9 triều cường dâng cao ở TP.HCM: Học sinh lội nước, xe chết máy - Ảnh 11.

    Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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