Triều cường dâng cao sáng nay ở TP.HCM, nhiều đường ngập trước ngày đạt đỉnh

Theo ghi nhận của Thanh Niên từ 5 giờ 30 phút hôm nay 27.9 tại đường Rạch Cùng, tuyến kết nối đến đầu bến phà Phú Định phía bờ phường Bình Đông (TP.HCM), đường Phạm Thế Hiển... triều cường đã dâng cao. Nhiều người chật vật lái xe máy, có người lội nước qua đoạn ngập để đi làm vào sáng sớm.
[CLIP]: Triều cường dâng cao sáng sớm nay 27.9 khiến một số tuyến đường ở TP.HCM bị ngập
Như Thanh Niên đã thông tin, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đợt triều này được dự báo đạt đỉnh trong các ngày 28 - 30.9. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều dự báo ở mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 3 cm. Trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,75 - 1,85 m, cao hơn báo động 3 khoảng 15 - 25 cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 6 - 8 giờ và 17 - 19 giờ hằng ngày.
ẢNH: CAO AN BIÊN
Cảnh báo trong đợt triều cường này, mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường đạt đỉnh có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông và những nơi có hệ thống thoát nước hạn chế
ẢNH: CAO AN BIÊN
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