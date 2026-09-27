Triều cường dâng cao sáng nay ở TP.HCM, nhiều đường ngập trước ngày đạt đỉnh

Một người dân sống trên đường Rạch Cùng cho biết mỗi đợt triều cường mùng 1 và ngày rằm âm lịch hằng tháng, đoạn đường này rất dễ ngập vì nằm ven kênh rạch, ở vùng trũng thấp. "Tôi đã quen với cảnh này, từ đây tới những tháng cuối năm sẽ còn ngập nữa. Ngập nước ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt thường nhật, nhiều người di chuyển qua đây, đặc biệt là các cháu học sinh đi học hay người đi làm cũng gặp khó", ông bày tỏ