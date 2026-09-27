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    Đời sốngCộng đồng

    Triều cường dâng cao sáng nay ở TP.HCM, nhiều đường ngập trước ngày đạt đỉnh

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Sáng sớm 27.9, triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TP.HCM ngập nước, người dân chật vật lội nước.

    Theo ghi nhận của Thanh Niên từ 5 giờ 30 phút hôm nay 27.9 tại đường Rạch Cùng, tuyến kết nối đến đầu bến phà Phú Định phía bờ phường Bình Đông (TP.HCM), đường Phạm Thế Hiển... triều cường đã dâng cao. Nhiều người chật vật lái xe máy, có người lội nước qua đoạn ngập để đi làm vào sáng sớm.

    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 1.

    Triều cường dâng cao vào sáng sớm nay 27.9 khiến đường Rạch Cùng, phường Bình Đông (TP.HCM) ngập nước. Người đi xe máy phải cẩn thận di chuyển qua nhiều đoạn ngập sâu

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 2.

    Hơn 5 giờ 15 phút sáng, mực nước lên nhanh trong kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch bắt đầu gây ngập một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch tại TP.HCM

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 3.

    Một người dân sống trên đường Rạch Cùng cho biết mỗi đợt triều cường mùng 1 và ngày rằm âm lịch hằng tháng, đoạn đường này rất dễ ngập vì nằm ven kênh rạch, ở vùng trũng thấp. "Tôi đã quen với cảnh này, từ đây tới những tháng cuối năm sẽ còn ngập nữa. Ngập nước ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt thường nhật, nhiều người di chuyển qua đây, đặc biệt là các cháu học sinh đi học hay người đi làm cũng gặp khó", ông bày tỏ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 4.

    Sáng sớm, nhiều người đi làm lội nước qua đoạn ngập lềnh bềnh rác

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Triều cường dâng cao sáng sớm nay 27.9 khiến một số tuyến đường ở TP.HCM bị ngập

    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 5.

    Một đoạn đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông ngập nước vì triều cường sáng nay

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 6.
    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 7.

    Như Thanh Niên đã thông tin, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đợt triều này được dự báo đạt đỉnh trong các ngày 28 - 30.9. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều dự báo ở mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 3 cm. Trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,75 - 1,85 m, cao hơn báo động 3 khoảng 15 - 25 cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 6 - 8 giờ và 17 - 19 giờ hằng ngày.

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 8.
    Triều cường dâng cao ở TP.HCM, nhiều người lội nước đi làm sáng cuối tuần 27.9 - Ảnh 9.

    Cảnh báo trong đợt triều cường này, mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường đạt đỉnh có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông và những nơi có hệ thống thoát nước hạn chế

    ẢNH: CAO AN BIÊN

     

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