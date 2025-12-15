Mưa lớn, triều cường là ngập: 23 tuyến đường ở TP.HCM thường xuyên 'chìm trong nước'

Theo Sở Xây dựng, từ đầu năm 2025 đến nay, ở TP.HCM có 75 ngày triều cường vượt mức báo động 1 (≥ 1,4 m). Trong đó, đợt triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6.11.2025, đỉnh triều đạt 1,77 m đo tại trạm Phú An (1,82 m tại trạm kiểm soát triều Bình Triệu) khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước, nhiều nơi ngập nặng.

Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng là những khu vực ven sông, vùng trũng thấp, nhiều kênh rạch như: phường An Khánh, Phước Long, Phú Hữu (TP.Thủ Đức cũ); phường Tân Thuận, Tân Mỹ, Phú Thuận (quận 7 cũ); xã Nhà Bè, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ); phường Bình Đông (quận 8 cũ); xã Bình Hưng, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ) và khu vực Thanh Đa thuộc phường Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ), rạch Bưng Cải, Suối Bình Thắng, đại lộ Bình Dương...

Đường Phạm Hữu Lầu liên tiếp bị ngập nặng trong những đợt triều cường vượt báo động tháng 11 vừa qua ẢNH: PHẠM HỮU

Sở Xây dựng cũng cho biết theo số liệu thống kê trên toàn địa bàn thành phố, có 23 tuyến đường bị ngập nước khi triều cường bắt đầu vượt mức báo động.

Cụ thể, khu vực TP.HCM cũ có 12 vị trí ngập gồm: đường Calmette, Bình Quới, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Bình, quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ.

Khu vực Bình Dương cũ có 8 vị trí ngập gồm: ngã ba cống đường Thích Quảng Đức, đường ven rạch Bưng Cải, đường Hồ Văn Cống; khu vực suối Bình Thắng, đường quốc lộ 1K khu vực dốc Chú Hỏa đến rạch Cái Cầu; đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Hiệp Phát, đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty Fito, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn cống ngang cầu Nhỏ.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ gồm: khu Decoimex mở rộng, phường 9 cũ, hẻm 646 đường 30/4, cuối hẻm 842 đường Bình Giã.

Đường Nguyễn Văn Khối thường xuyên bị ngập nước do mưa lớn, mỗi lần ngập kéo dài nhiều giờ liền ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó, những tuyến đường thường bị ngập nặng do mưa gồm đường Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu thuộc khu vực quận Gò Vấp cũ.

Với đường Nguyễn Văn Khối thường ngập trung bình chỉ 0,15 m; từ đầu năm 2025 đến nay xuất hiện 8 lần ngập. Đường Lê Văn Thọ ngập chỉ 0,11 m; từ đầu năm đến nay ngập 6 lần. Đường Lê Đức Thọ ngập trung bình chỉ 0,15 m; từ đầu năm đến nay ngập 4 lần. Đường Phạm Văn Chiêu xuất hiện ngập 5 lần và mức ngập trung bình là 0,12 m.

Đối với khu vực trung tâm TP.HCM, trong tháng 11 vừa qua ở trung tâm có 22 vị trí ngập nước do mưa và 1 vị trí ngập do triều. Cụ thể, đỉnh triều dao động từ +1,62 m đến +1,77 m (ngày 8, 24.10 và ngày 8.11); vũ lượng đạt 84 mm đến 91,8 mm trong khi tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước của TP.HCM P=3 năm tương ứng với lượng mưa đạt 85,36 mm/3 giờ, mực triều đạt +1,32 m nên đã vượt quá tần suất thiết kế của cống hiện hữu gây ngập tại một số tuyến đường như Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Trần Đình Xu…

Ở khu vực trung tâm TP.HCM, các tuyến đường thường ngập do mưa lớn gồm: Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Lê Thánh Tôn, Trương Định... ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những tuyến đường ngập nặng ở khu vực trung tâm gồm có Lê Thánh Tôn, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Trương Định, Nguyễn An Ninh…

Đặc biệt, hôm 4.11, đường Lê Lai (phường Bến Thành) bị ngập sâu bởi cơn mưa kéo dài. Chỉ khoảng 30 phút ngay cơn mưa lớn thì tuyến đường này đã mênh mông nước. Bên cạnh đó, đường Trương Định, Lê Thánh Tôn cũng bị nước sâu, kéo dài.

Ở khu vực TP.Thủ Đức cũ, PV Thanh Niên từng ghi nhận nhiều tuyến đường thường xuyên bị ngập nước do mưa như: Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh, Linh Đông, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Tô Ngọc Vân, Hiệp Bình, Lý Tế Xuyên…

Đường Quốc Hương thường xuyên ngập nước khi mưa lớn, mực nước ngập ở đây khá cao, có nơi lên lút cả bánh xe máy. Nơi đây được xem như "điểm nóng" ngập nước kéo dài trong nhiều năm qua.

Đường Quốc Hương là "điểm nóng" ngập nước khi mưa lớn trong nhiều năm qua ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Linh Đông bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến nhiều người đi đường té ngã mỗi khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Cách đường Quốc Hương khoảng 5 km là đường Nguyễn Duy Trinh cũng là "điểm nóng" ngập nước mỗi khi mưa lớn. Đoạn ngập kéo dài khoảng 300 – 400 m nhưng nhiều nơi ngập rất sâu. Con đường Nguyễn Duy Trinh này trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi mưa lớn vào giờ tan tầm chiều tối.

Một con đường khác cũng bị ngập nước nghiêm trọng mỗi khi mưa lớn là đường Linh Đông. Đường này thường xuyên bị ngập nước khi mưa lớn. Lúc đó, đường Linh Đông như một "trạm trung chuyển" bởi nước chảy xiết, ào ạt như thác từ đường Tô Ngọc Vân vào đường Lý Tế Xuyên. Do đó, người dân sống tại đây cũng như người đi đường đều lo sợ mỗi khi ngập nước.