Đời sống Cộng đồng

Triều cường đạt đỉnh tối nay 5.12: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông

Phạm Hữu
Phạm Hữu
05/12/2025 19:33 GMT+7

Chiều tối 5.12, triều cường đạt đỉnh trong đợt rằm tháng 10 âm lịch khiến nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Khoảng 16 giờ 30, triều cường từ các con kênh, sông bắt đầu dâng cao và tràn vào nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM. Đến khoảng 17 giờ, nhiều tuyến đường đã ngập sâu.

Cụ thể các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi triều cường tối nay gồm Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập…

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 18 giờ, đoạn đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) ngập nặng, kéo dài gần hết tuyến đường như các đợt triều cường trước đây. Nhiều nơi nước ngập cao gần bánh xe máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn. Đặc biệt, giao lộ đường 15B - Phạm Hữu Lầu bị ngập lênh láng.

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 1.

Chiều tối 5.12, triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM ngập sâu

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 2.

Nơi ngập nặng nhất phải kể đến là đường Phạm Hữu Lầu

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh báo triều cường ở TP.HCM: Siêu trăng lạnh xuất hiện ảnh hưởng thế nào?

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 3.

Khoảng 18 giờ, mực nước tại đường Phạm Hữu Lầu đạt đỉnh, tràn vào nhiều con hẻm nhánh. người dân phải đắp bờ bao để ngăn nước vào hẻm và nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 4.

Việc đi lại của người dân tại đường Phạm Hữu Lầu vô cùng khó khăn, nhiều xe chết máy, người dân đẩy bộ

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt cũng ngập diện rộng. Giao thông tại khu vực này bị ùn ứ vì nước ngập dù lực lượng CSGT đã túc trực, điều tiết phương tiện đi lại.

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM tối 5.12

Còn trên đường Phú Thuận và Trần Xuân Soạn, tình trạng ngập ít hơn những đợt triều cường trước. Bởi trên đường Trần Xuân Soạn, lực lượng chức năng đã đắp bao cát, ngăn nước từ Kênh Đôi nên chỉ ngập nhẹ. Đoạn ngập kéo dài không đáng kể.

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 5.

Việc buôn bán ở khu vực đường này bị tê liệt vì nước ngập

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 6.

Lúc 17 giờ 30, khu vực giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt ngập diện rộng

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 7.

Giao thông tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt bị ùn ứ, CSGT phải túc trực, điều tiết phương tiện

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 8.

Lúc 18 giờ, đường Nguyễn Thị Thập vẫn trong tình trạng ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 9.

Nhiều người đi xe máy không dám di chuyển vì nước ngập

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 10.

Trên đường Phú Thuận, chiều nay 5.12 lực lượng chức năng treo cảnh báo hố sâu vì triều cường dâng cao

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 11.

Đường Trần Xuân Soạn vào lúc 17 giờ, nước ngập nhẹ hơn so với thời điểm trước đây

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh tối nay: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông - Ảnh 12.

Hệ thống đê bao bằng bao cát được lắp đặt nên nước từ kênh ít tràn, đường Trần Xuân Soạn chiều nay tình hình được cải thiện nhiều

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá thêm chủ đề

