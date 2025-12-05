Triều cường đạt đỉnh tối nay 5.12: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông

Khoảng 16 giờ 30, triều cường từ các con kênh, sông bắt đầu dâng cao và tràn vào nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM. Đến khoảng 17 giờ, nhiều tuyến đường đã ngập sâu.

Cụ thể các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi triều cường tối nay gồm Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập…

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 18 giờ, đoạn đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) ngập nặng, kéo dài gần hết tuyến đường như các đợt triều cường trước đây. Nhiều nơi nước ngập cao gần bánh xe máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn. Đặc biệt, giao lộ đường 15B - Phạm Hữu Lầu bị ngập lênh láng.

Chiều tối 5.12, triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Nơi ngập nặng nhất phải kể đến là đường Phạm Hữu Lầu ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 18 giờ, mực nước tại đường Phạm Hữu Lầu đạt đỉnh, tràn vào nhiều con hẻm nhánh. người dân phải đắp bờ bao để ngăn nước vào hẻm và nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Việc đi lại của người dân tại đường Phạm Hữu Lầu vô cùng khó khăn, nhiều xe chết máy, người dân đẩy bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt cũng ngập diện rộng. Giao thông tại khu vực này bị ùn ứ vì nước ngập dù lực lượng CSGT đã túc trực, điều tiết phương tiện đi lại.

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM tối 5.12

Còn trên đường Phú Thuận và Trần Xuân Soạn, tình trạng ngập ít hơn những đợt triều cường trước. Bởi trên đường Trần Xuân Soạn, lực lượng chức năng đã đắp bao cát, ngăn nước từ Kênh Đôi nên chỉ ngập nhẹ. Đoạn ngập kéo dài không đáng kể.

Việc buôn bán ở khu vực đường này bị tê liệt vì nước ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 17 giờ 30, khu vực giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt ngập diện rộng ẢNH: PHẠM HỮU

Giao thông tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt bị ùn ứ, CSGT phải túc trực, điều tiết phương tiện ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 18 giờ, đường Nguyễn Thị Thập vẫn trong tình trạng ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người đi xe máy không dám di chuyển vì nước ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Trên đường Phú Thuận, chiều nay 5.12 lực lượng chức năng treo cảnh báo hố sâu vì triều cường dâng cao ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Trần Xuân Soạn vào lúc 17 giờ, nước ngập nhẹ hơn so với thời điểm trước đây ẢNH: PHẠM HỮU