Triều cường đạt đỉnh tối nay 5.12: Nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập như sông

Khoảng 16 giờ 30, triều cường từ các con kênh, sông bắt đầu dâng cao và tràn vào nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM. Đến khoảng 17 giờ, nhiều tuyến đường đã ngập sâu.
Cụ thể các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi triều cường tối nay gồm Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập…
Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 18 giờ, đoạn đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) ngập nặng, kéo dài gần hết tuyến đường như các đợt triều cường trước đây. Nhiều nơi nước ngập cao gần bánh xe máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn. Đặc biệt, giao lộ đường 15B - Phạm Hữu Lầu bị ngập lênh láng.
Cảnh báo triều cường ở TP.HCM: Siêu trăng lạnh xuất hiện ảnh hưởng thế nào?
Trong khi đó, tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt cũng ngập diện rộng. Giao thông tại khu vực này bị ùn ứ vì nước ngập dù lực lượng CSGT đã túc trực, điều tiết phương tiện đi lại.
Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM tối 5.12
Còn trên đường Phú Thuận và Trần Xuân Soạn, tình trạng ngập ít hơn những đợt triều cường trước. Bởi trên đường Trần Xuân Soạn, lực lượng chức năng đã đắp bao cát, ngăn nước từ Kênh Đôi nên chỉ ngập nhẹ. Đoạn ngập kéo dài không đáng kể.
Bình luận (0)