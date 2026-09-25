Trăng rằm tháng 8 tết Trung thu có gì đặc biệt? Sao gọi là trăng thu hoạch?

Theo chuyên trang Timeanddate.com, dưới góc độ khoa học, trăng tròn tháng 9 đạt độ tròn và sáng tối đa vào ngày mai 26.9, tuy nhiên ngày trước và sau trăng tròn cực đại, tức đêm nay 25.9, nhằm ngày rằm tháng 8 tết Trung thu và tối mốt 27.9, người Việt vẫn có thể quan sát mặt trăng tròn đầy.

Tối nay 25.9, trăng rằm tháng 8 âm lịch sẽ tỏa sáng vằng vặc trên bầu trời vào đêm tết Trung thu 2026 ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Vào thời điểm trăng tròn, mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Tuy nhiên, cũng chính vì ánh sáng quá rực rỡ này, trăng tròn thường làm lu mờ các thiên thể mờ như tinh vân hay thiên hà, khiến thời điểm này không lý tưởng cho việc quan sát chúng. Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng ngô, vì ngô thường được thu hoạch vào khoảng thời gian này.

Vì sao trăng tròn đêm tết trung thu 2026 gọi là trăng thu hoạch?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), thông thường, tên gọi của một lần trăng tròn phản ánh thời điểm trong năm mà chúng xảy ra và cái tên "trăng thu hoạch" xuất hiện tô điểm cho bầu trời vào đúng mùa thu hoạch ở Bắc bán cầu.

Trong thiên văn học, cái tên trăng thu hoạch được dành cho lần trăng tròn xảy ra gần điểm Thu phân nhất. Tại sao lại như vậy? Trung bình, mặt trăng mọc muộn hơn khoảng 50 phút mỗi ngày.

Vào ngày trăng tròn, mặt trăng mọc lên khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, ở Bắc bán cầu xung quanh Thu phân, sự khác biệt về thời gian mọc của mặt trăng từ ngày này qua ngày khác ít hơn 50 phút.

Với những lần trăng mọc liên tiếp vào cùng một thời điểm, bạn có thể cảm thấy như trăng tròn liên tiếp trong nhiều ngày. Theo truyền thống, ánh trăng xuất hiện sớm có nghĩa là nông dân có thể kéo dài thời gian thu hoạch mùa màng hơn vào buổi tối.

Lần trăng tròn này gọi là trăng thu hoạch ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Sở dĩ thời gian mọc của mặt trăng ít có sự khác biệt hơn vì đường hoàng đạo ở Bắc bán cầu vào các buổi tối tháng 9 gặp đường chân trời ở một góc nông, nghĩa là mặt trăng cần ít thời gian để mọc hơn.

Mặt khác, ở thời điểm này, cực Bắc nghiêng ra xa, mặt trăng ở Bán cầu bắc nghiêng ra xa mặt trăng ở pha thượng huyền và hướng về mặt trăng ở pha hạ huyền. Do đó, ở pha hạ huyền, mặt trăng dành nhiều thời gian hơn ở phía trên đường chân trời so với pha thượng huyền.

Trong khoảng xen kẽ, mặt trăng sẽ mọc sớm hơn bình thường, với những lần mặt trăng mọc sớm nhất đều vào khoảng trăng tròn Thu phân thường trùng với nhiều sự kiện văn hóa, nghi lễ tôn giáo và phong tục trên khắp thế giới, đặc biệt là tết Trung thu.