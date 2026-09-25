Lịch âm hôm nay 25.9: Tết trung thu rằm tháng 8

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 268. Theo lịch âm hôm nay 25.9 nhằm ngày 15 tháng 8 (rằm tháng 8) là tết trung thu, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 25.9 là tết trung thu ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 3 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ hôm qua 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.



Ý nghĩa của tết trung thu

Hôm nay là ngày gì? Theo quan niệm người Việt, ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm là tết trung thu. Năm nay, tết trung thu rơi vào thứ sáu ngày 25.9. Tết trung thu hay còn gọi với tên khác là tết thiếu nhi, tết trông trăng là một trong những ngày lễ lớn trong năm của nước ta. Vào ngày này, trẻ em được tham gia những hoạt động như rước đèn, phá cỗ, xem múa lân…

Ở Việt Nam, tết trung thu là tết dành cho thiếu nhi, người Việt dành trọn vẹn tình thương, sự quan tâm, chăm sóc cho các em vào ngày này. Đây cũng là ngày tết quan trọng bậc nhất trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Đây cũng là dịp để cộng đồng quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm với thế hệ mai sau.



Ở Việt Nam, tết trung thu là tết dành cho thiếu nhi ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo truyền thống, tết trung thu, người Việt sẽ chuẩn bị mâm ngũ quả đặt lên bàn thờ tổ tiên thể hiện tấm lòng thành kính và cho trẻ em phá cỗ. Người lớn làm bánh trung thu, đèn ông sao để trẻ em rước đèn, vui chơi vào đêm 15.8 âm lịch.

Trẻ em là trung tâm của sự gắn kết gia đình, mọi người quây quần bên nhau để cùng các con, các cháu phá cỗ, tạo không khí đầm ấm, yêu thương. Mọi người dành tình cảm để con em mình có một ngày vui ý nghĩa.

Mâm cỗ trung thu cũng có nhiều bánh trái và không thể thiếu bánh trung thu. Bánh này tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình hạnh phúc, việc tặng bánh trung thu trong tháng 8 âm lịch cũng là thói quen của nhiều người trong nhiều năm qua.