Lịch âm hôm nay 22.9: Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 265. Theo lịch âm hôm nay 22.9 là ngày 12 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 22.9 là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 16, cũng là ngày cuối cùng người Việt đón tiết Bạch lộ, tiết khí thứ 15 trong 24 tiết khí của năm. Tiết Bạch lộ chính thức bắt đầu vào ngày 7.9 và kết thúc vào ngày 23.9, khi tiết Thu phân tiếp nối vào ngày mai.



Ngày 22.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 22.9 là ngày Tê giác thế giới (World Rhino Day). Theo Nationaltoday.com, được tổ chức vào ngày 22.9 hằng năm nhằm quy tụ các nhà bảo tồn và những người yêu thích động vật hoang dã để nâng cao nhận thức và chống lại các mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loài tê giác trên toàn thế giới.

Mỗi chúng ta có thể hưởng ứng ngày này bằng cách tìm hiểu về các nỗ lực bảo tồn, quyên góp cho các tổ chức uy tín và lan tỏa thông tin về loài động vật tuyệt vời này.

Ngày Tê giác thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 22.9.2011, nhưng được tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã thế giới Nam Phi công bố lần đầu vào năm 2010.

Trước tình trạng săn trộm tê giác ngày càng gia tăng, việc tập hợp các tổ chức liên quan, các trung tâm bảo tồn động vật hoang dã, các tổ chức phi chính phủ, vườn thú và các cá nhân quan tâm để tìm ra những cách hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn săn trộm tê giác và bảo tồn loài động vật đang bị đe dọa là vô cùng cần thiết.

Tê giác là loài động vật có vú lớn thuộc họ tê giác (Rhinocerotidae). Chúng không có kẻ thù tự nhiên nào ngoại trừ con người. Các loài tê giác trên toàn thế giới đang bị đe dọa và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, với hơn 7.000 con tê giác bị mất do săn trộm từ năm 2008 đến 2017 tại Nam Phi, nơi sinh sống của hơn 70% quần thể tê giác trên thế giới. Năm 2011, loài tê giác đen châu Phi đã được tuyên bố tuyệt chủng.