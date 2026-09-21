Lịch âm hôm nay 21.9: Ngày Mậu Tuất nhằm

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 264. Theo lịch âm hôm nay 21.9 là ngày 11 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 21.9 là ngày Mậu Tuất, có gì đặc biệt? ẢNH: NVCC

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 15 người Việt đón tiết Bạch lộ, tiết khí thứ 15 trong 24 tiết khí của năm. Tiết Bạch lộ chính thức bắt đầu vào ngày 7.9 và kết thúc vào ngày 23.9, khi tiết Thu phân tiếp nối.



Ngày 21.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 21.9 là ngày Quốc tế hòa bình (International Day of Peace). Theo Timeanddate.com, được kỷ niệm vào ngày 21.9 hằng năm, ngày này được Liên Hiệp Quốc chọn để ghi nhận những nỗ lực để chấm dứt xung đột và thúc đẩy hòa bình.

Một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đã thiết lập ngày Quốc tế hòa bình vào năm 1981. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982. Từ đây, ngày Quốc tế hòa bình được tổ chức vào thứ ba tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm cho đến năm 2002, khi ngày 21.9 trở thành ngày cố định cho ngày Quốc tế hòa bình.

Hôm nay ngày 21.9 là ngày Quốc tế hòa bình (International Day of Peace) ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay cũng là ngày thế giới phòng chống bệnh Alzheimer (World Alzheimer’s Day). Theo chuyên trang Nationaltoday.com, được tổ chức vào ngày 21.9 hằng năm, ngày này tôn vinh những nỗ lực trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức và xóa bỏ định kiến xung quanh bệnh Alzheimer.

Bệnh Alzheimer là một dạng sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến trí nhớ và làm suy giảm các chức năng sinh hoạt hàng ngày. Bệnh này chiếm từ 60% đến 80% các trường hợp sa sút trí tuệ. Alois Alzheimer, một bác sĩ tâm thần người Đức, là người đầu tiên phát hiện ra bệnh này khi điều trị cho một phụ nữ người Đức vào năm 1901.