Hôm nay 19.9 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 262. Theo lịch âm hôm nay 19.9 là mùng 9 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 19.9 là ngày gì? ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Bạch lộ, tiết khí thứ 15 trong 24 tiết khí của năm. Tiết Bạch lộ chính thức bắt đầu vào ngày 7.9 và kết thúc vào ngày 23.9, khi tiết Thu phân tiếp nối.



Ngày 19.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Theo chuyên trang nationaltoday.com, 19.9 hằng năm là ngày Quốc tế dọn dẹp bờ biển. Ngày này huy động các tình nguyện viên trên toàn thế giới vào thứ bảy thứ 3 của tháng 9 hằng năm.

"Hãy cùng hàng triệu người khác tham gia dọn dẹp rác thải trên các bãi biển, sông và hồ để bảo vệ hệ sinh thái biển và nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa. Hãy hành động bằng cách tổ chức một hoạt động dọn dẹp, giáo dục người khác hoặc hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn", nationaltoday.com cho biết.

Ngày Quốc tế dọn dẹp bờ biển ra đời cách đây hơn 30 năm. Người sáng lập là Linda Maraniss và Kathy O'Hara, cả hai đều làm việc tại Ocean Conservancy, một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường. Kể từ khi ra đời, ngày này đã thu hút hơn 6 triệu tình nguyện viên dọn dẹp ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

19.9 hằng năm là ngày Quốc tế dọn dẹp bờ biển, vì những bãi biển sạch đẹp ẢNH MINH HỌA: B.C

Trong khi đó ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày nói chuyện như cướp biển. Timeanddate.com cho biết đây là một ngày lễ mang tính châm biếm được tổ chức hằng năm vào ngày 19.9. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995, ngày lễ vui nhộn này khuyến khích mọi người nói chuyện và ăn mặc giống như những tên cướp biển thời xưa.