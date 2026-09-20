Lịch âm hôm nay 20.9: Ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 263. Theo lịch âm hôm nay 20.9 là mùng 10 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 20.9 là ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 14 người Việt đón tiết Bạch lộ, tiết khí thứ 15 trong 24 tiết khí của năm. Tiết Bạch lộ chính thức bắt đầu vào ngày 7.9 và kết thúc vào ngày 23.9, khi tiết Thu phân tiếp nối.



Ngày 20.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 20.9 là ngày Làm sạch thế giới (World Cleanup Day). Đây là ngày hành động vì môi trường được tổ chức thường niên vào thứ bảy tuần thứ 3 của tháng 9, quy tụ hàng triệu tình nguyện viên tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là dịp để cộng đồng cùng chung tay dọn dẹp rác thải, nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường và kêu gọi mọi người thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng đến một hành tinh xanh - sạch - bền vững.

Ngày Làm sạch thế giới được thực hiện theo Nghị quyết 78/122 ngày 8.12.2023 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm giải quyết các thách thức về quản lý chất thải toàn cầu thông qua các hoạt động tình nguyện và truyền thông nâng cao nhận thức.

Hôm nay cũng là ngày Thể thao đại học quốc tế (International Day of University Sport). Theo UNESCO, thể thao đại học giữ một vị trí rất đặc biệt trong thế giới thể thao với vai trò là phương tiện truyền tải các giá trị nhân văn, xã hội.

Hôm nay cũng là ngày Thể thao đại học quốc tế (International Day of University Sport) ẢNH: NHẬT THỊNH

Bằng cách đặt thể thao làm trọng tâm của cuộc đối thoại giữa giáo viên và sinh viên, ngày Thể thao đại học quốc tế do UNESCO và Liên đoàn Thể thao đại học quốc tế tổ chức, nhằm mục đích thúc đẩy những giá trị này trong giới trẻ và thông qua họ đến toàn xã hội.

"Đối thoại, lòng tự trọng và tôn trọng người khác, tinh thần fair play và theo đuổi sự xuất sắc đều là những nguyên tắc định hình việc đào tạo sinh viên. Giáo dục và thể thao cần phải là cốt lõi của xã hội chúng ta và ngày này cung cấp một diễn đàn để làm nổi bật vai trò xã hội của các trường đại học và chương trình giảng dạy bằng cách tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận thể thao và khuyến khích tập thể dục thường xuyên", UNESCO thông tin về ngày này.