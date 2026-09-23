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    Giới trẻ

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    "Đêm hội trăng rằm" lần thứ 22 do Trung tâm thanh thiếu nhi TP.Huế tổ chức mang đến một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui và hy vọng cho hơn 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn.

    Tối 23.9, tại Trung tâm thanh thiếu nhi TP.Huế, không khí đêm hội trăng rằm diễn ra rộn ràng khi có sự góp mặt của hơn 500 em thiếu nhi đến từ 19 trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và trường chuyên biệt. 

    Với chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ", chương trình trở thành điểm hẹn yêu thương, nâng niu từng ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi mỗi dịp trung thu.

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 1.

    Hơn 500 em nhỏ đến từ 19 trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và trường chuyên biệt tại TP.Huế dự "Đêm hội trăng rằm" lần thứ 22

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 2.

    Chương trình đem đến cho các em những tiết mục nghệ thuật vui tươi

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Theo chân thầy cô, cha mẹ đến hội trường, nhiều em nhỏ tuy gặp trở ngại về thính giác, thị giác... không khỏi bối rối trước không gian đông đúc, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm háo hức khi nghe tiếng trống rộn rã.

    Đêm hội bắt đầu với tiếng trống múa lân rộn ràng, dẫn dắt các em bước vào chuyến đi cổ tích qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng nhau hòa mình vào không gian phá cỗ tràn ngập bánh kẹo, sữa tươi.

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 3.

    Tiếng trống lân rộn ràng cùng không khí trung thu ngập tràn sắc màu mang đến niềm vui trọn vẹn cho các bạn nhỏ thiệt thòi

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 4.

    Các em nhỏ hào hứng, chăm chú theo dõi tiết mục múa lân

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 5.

    Hào hứng nhận quà trung thu

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 6.

    Những bạn nhỏ hòa mình vào không gian ngày hội

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Năm thứ 4 tham dự đêm hội, Trần Thị Kim Thương (17 tuổi, quê Quảng Trị, hiện sống tại Trung tâm tài năng mồ côi IMG) không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về quãng thời gian thiếu vắng tình thương.

    "Mẹ mất từ khi em mới 5 tuổi, bố ở quê làm nông vất vả nên từ năm lớp 8 em đã phải vào trung tâm sinh sống. Trải qua 4 mùa trung thu bên bạn bè nơi đây, em cảm nhận được mình không còn bị bỏ rơi và vơi bớt đi nỗi nhớ nhà. Những năm tháng ở quê, em chưa từng biết đến một đêm Trung thu đúng nghĩa", Kim Thương kể.

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 7.

    Trần Thị Kim Thương cùng các bạn tham dự đêm hội

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Không chỉ mang niềm vui đến cho các em nhỏ, đêm hội còn chạm đến trái tim của những người trẻ tham gia hỗ trợ. 

    Bận rộn với việc sắp xếp chỗ ngồi, hỏi thăm từng em nhỏ, Huỳnh Diễm My (19 tuổi, sinh viên năm 2 Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế), tình nguyện viên chương trình, trải lòng: "Ngắm nhìn những nụ cười trong trẻo của các em khi được cầm chiếc lồng đèn hay nhận phần quà phá cỗ, em thấy lòng mình bình yên và biết ơn cuộc đời hơn. Được đóng góp một chút sức trẻ để mang lại niềm vui cho những số phận kém may mắn là điều khiến em cảm thấy trọn vẹn và tự hào nhất".

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 8.

    Tình nguyện viên Huỳnh Diễm My ân cần chăm sóc, sắp xếp chỗ ngồi cho các em nhỏ trước giờ diễn ra chương trình

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi TP.Huế, bày tỏ lời cảm ơn đến cơ quan, đoàn thể, các đơn vị đồng hành để chương trình trở nên thành công.

    Tết Trung thu cho những bạn nhỏ đặc biệt: Các em đều xứng đáng được yêu thương- Ảnh 10.

    70 suất học bổng tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em trên con đường đến trường

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    "Trung thu là dịp để chúng ta dành thêm tình yêu thương, sự quan tâm và những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi. Mỗi em có một cách riêng để cảm nhận thế giới, một khả năng và những ước mơ riêng. Điều quan trọng là mỗi em đều xứng đáng được yêu thương, vui chơi, lắng nghe, tin tưởng và có cơ hội tỏa sáng theo cách của riêng mình... Cô mong các em luôn chăm ngoan, học tốt, biết chia sẻ và mạnh dạn ước mơ. Bằng sự nỗ lực và lòng nhân ái, mỗi em đều có thể viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình", bà Thảo nói.

    Dịp này, ban tổ chức trao tặng 70 phần quà tiền mặt (500.000 đồng/suất) cùng hàng trăm phần quà khác ý nghĩa. 

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