Trường đại học Kinh tế Huế trao 167 triệu đồng tiếp sức sinh viên vượt khó

Ngày 20.9, dù thời tiết ở Huế có mưa nhưng từ sớm rất đông sinh viên Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế đã có mặt dự lễ khai giảng chào đón 2.800 tân sinh viên niên khóa 2026 - 2030.

Khai mạc chương trình, PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ với các tân sinh viên những điều gần gũi, thiết thực và tình cảm.

Đông đảo sinh viên có mặt từ sớm dự lễ khai giảng năm học mới ẢNH: BÌNH THIÊN

'Mong sinh viên hãy nuôi dưỡng tình thương'

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Trương Tấn Quân nhắn nhủ các tân sinh viên rằng cần phải chủ động học tập, trau dồi trí thức và biết cách sử dụng công nghệ như một công cụ phục vụ cho sự phát triển của bản thân.

"Các em là thế hệ Gen Z, là công dân thời đại kỹ thuật số. Thầy mong rằng các em đủ tinh tế, đủ thông minh, đủ bản lĩnh để làm chủ các tiện ích của công nghệ từ đó trau dồi tri thức, mở rộng nhãn quan để sau này phục vụ bản thân và phụng sự đất nước", PGS-TS Trương Tấn Quân nói.

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, nhắn gửi đến các tân sinh viên trong lễ khai giảng ẢNH: BÌNH THIÊN

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế cũng đặt kỳ vọng vào sự hiếu học, học thật, sự phát triển của mỗi cá nhân sinh viên.

"Thầy chưa gửi gắm các em những gì quá to lớn mà mong muốn các em trước hết hãy nuôi dưỡng tình yêu thương, sự sẻ chia. Các em nên biết rằng tiền chúng ta sẽ làm ra được, nhưng hết tình, cạn nghĩa thì cuộc sống này thực sự vô nghĩa", lãnh đạo nhà trường nhắn gửi đến sinh viên.

Nhân dịp này, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế cũng đã vinh danh và trao tặng học bổng cho những tân sinh viên có thành tích nổi bật trong khóa 60 của nhà trường với tổng trị giá 52 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường hỗ trợ 45 suất học bổng dành cho các tân sinh viên vượt khó (trị giá 1 triệu đồng/suất) trong khóa 60.

Nhân vật trên Thanh Niên tiếp tục nhận thêm 35 triệu đồng

Đặc biệt, nhà trường cũng đã trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" trị giá 35 triệu đồng/suất hỗ trợ 2 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm Nguyễn Thị Như Ái (lớp K60B Marketing) và Cao Ngọc Bảo Châu (lớp K60A Kinh doanh thương mại).

Nhà trường trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" trị giá 35 triệu đồng/suất hỗ trợ cho 2 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ẢNH: TRƯƠNG ĐẠT

Đáng chú ý, Như Ái là nhân vật trong bài viết Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường đăng trên Thanh Niên ngày 25.8.2026.

Hoàn cảnh của Như Ái vô cùng khó khăn, mẹ mất sớm, 2 anh em sống với bà ngoại đã 84 tuổi trong căn nhà thiếu trước hụt sau. Dù sống trong cảnh muôn vàn thiếu thốn, Như Ái vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi suốt 12 năm phổ thông.

Ngoài số tiền 35 triệu đồng mà nhà trường trao tặng, Như Ái còn được miễn học phí toàn phần. Báo Thanh Niên đã trao số tiền 57.979.438 đồng do bạn đọc hỗ trợ đến em.

Bên cạnh số tiền bạn đọc ủng hộ qua Báo Thanh Niên, Như Ái còn nhận được hơn 45 triệu đồng qua tài khoản cá nhân từ các nhà hảo tâm.

Như vậy, tổng số tiền em nhận được là hơn 102 triệu đồng. Như Ái còn cho biết một nhà hảo tâm đã nhận tài trợ toàn bộ chi phí học tập cho em trong suốt 4 năm đại học.

Cao Ngọc Bảo Châu là một trong 2 sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mất, Châu hiện đang chỉ sống cùng mẹ. Ngặt nghèo hơn, mẹ của em đang phải chạy thận nhân tạo 1 tuần 3 lần ở Bệnh viện T.Ư Huế. Vì thế em phải vừa học vừa phụ thêm các khoản chi tiêu cho gia đình.

Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đến từ nhà trường, 2 tân sinh viên này bày tỏ sự xúc động. Đây không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn giúp em giảm bớt gánh nặng học phí và cũng là động lực giúp em hoàn thành chặng đường đại học phía trước.