Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu được tạp chí Mỹ vinh danh

Ngày 7.7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa được tạp chí Newsweek (Mỹ) vinh danh trong bảng xếp hạng các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Theo thông tin từ Newsweek, bản đánh giá mở rộng này nêu bật 925 bệnh viện thuộc 10 chuyên khoa y tế khác nhau: Tim mạch, ung thư, nhi khoa, thần kinh học, phẫu thuật tim, nội tiết học, phẫu thuật thần kinh, chỉnh hình, khoa phổi và khoa tiêu hóa.

Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu được vinh danh trên bảng xếp hạng tạp chí Newsweek ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này, ở chuyên ngành ung thư. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng của bệnh viện trong hệ thống y tế nước nhà trên bản đồ y học chuyên sâu khu vực.

Theo đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, tại bệnh viện chuyên ngành ung thư từ lâu đã được chú trọng đầu tư và phát triển theo hướng đồng bộ, đa chuyên khoa từ chẩn đoán, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, ghép tế bào gốc cho đến chăm sóc giảm nhẹ và theo dõi sau điều trị…, hình thành nên chuỗi điều trị đa mô thức, mang lại hiệu quả tối ưu và cải thiện kết quả điều trị lẫn chất lượng sống cho người bệnh.

Theo công bố từ Newsweek và tổ chức nghiên cứu dữ liệu Statista, bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên các tiêu chí cực kỳ khắt khe: từ uy tín chuyên môn, chứng nhận chất lượng quốc tế, đánh giá khách quan của giới chuyên gia đến phản hồi thực tế từ người bệnh.

Ngoài Bệnh viện Trung ương Huế, bảng xếp hạng năm nay của Newsweek còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều cơ sở y tế khác tại Việt Nam, gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện FV, Bệnh viện Pháp Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, Bệnh viện 19.8, Bệnh viện đa khoa Phương Đông, Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Vinmec (Đà Nẵng).